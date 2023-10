Có 100 triệu đồng gửi tiết kiệm ngân hàng thu được bao nhiêu tiền lãi?

Trong ngày 9/10, thêm 3 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm gồm BaoVietBank, Techcombank và SeABank. Trong khi đó, một số kỳ hạn từ 6 - 9 tháng được các ngân hàng đồng loạt đưa về mức lãi suất huy động dưới 5%/năm. Trước đó, kể từ đầu tháng 10, đã có 13 ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: BaoViet Bank, Techcombank, SeABank, Viet A Bank, PG Bank, VietBank, Dong A Bank, Vietcombank, LPBank, Nam A Bank, CBBank, ACB và Bac A Bank. Hiện lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng xuống thấp hơn cả thời điểm trước dịch Covid-19.

Việc các ngân hàng liên tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm thời gian gần đây khiến cho số lãi thu được từ số tiền 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới của người dân giảm đáng kể. Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi tiết kiệm đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3 đến 4,75%/năm, tương đương với số tiền 100 triệu đồng gửi tiết kiệm, số lãi khách hàng thu được dao động từ 250.000đ-395.000đ. Tại kỳ hạn này, những nhà băng có lãi tiết kiệm cao có thể kể đến NCB, Bắc Á Bank, SCB, Kiên Long Bank, VIB khi có lãi tiết kiệm cao nhất 4,75%/năm.

Tại kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi tiết kiệm được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3,3%/năm đến 4,75%/năm, số lãi thu được từ 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này dao động từ 825.000đ - 1,187 triệu đồng. Những ngân hàng có lãi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn này là Kiên Long Bank, VIB, SCB, Bảo Việt Bank, Bắc Á Bank và NCB cùng có lãi tiết kiệm 4,75%/năm, đứng sau là BVBank (4,7%/năm), Nam Á Bank (4,65%/năm),...

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trong tháng 10

Với kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng có sự phân hóa lớn khi dao động từ 4,3%/năm đến 6,4%/năm. Ở kỳ hạn này, những ngân hàng đang có biểu lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên có thể kể đến PVCombank (6,4%/năm), NCB (6,3%/năm), HDBank (6,1%/năm), Việt Á Bank, CBBank cùng có lãi tiết kiệm 6%/năm. Với số tiền tiết kiệm 100 triệu đồng gửi kỳ hạn này, số lãi khách hàng thu được dao động từ 2,15 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng.

Tương tự, ở kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm đang được các ngân hàng niêm yết dao động từ 4,3%/năm đến 6,4%/năm. Tương đương số lãi thu được cho số tiền 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này dao động từ 3,225 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng. Những ngân hàng đang có biểu lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên ở kỳ hạn này có thể kể đến PVCombank (6,4%/năm), NCB (6,35%/năm), HDBank, Việt Á Bank, CBBank (6,1%/năm), Bắc Á Bank (6%/năm).

Trong lần điều chỉnh lãi tiết kiệm đầu tháng 10, biểu lãi suất tiết kiệm 7%/năm đã hoàn toàn biến mất trên thị trường. Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất chỉ còn 6,5%/năm đang được PVCombank áp dụng, đứng sau là NCB (6,4%/năm), HDBank, Việt Á Bank, CBBank (6,3%/năm), Bắc Á Bank, Bảo Việt Bank, Oceanbank (6,1%/năm),... trong khi đó ABBank có lãi tiết kiệm thấp nhất kỳ hạn này chỉ 4,7%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm, số lãi khách hàng thu được dao động từ 4,7 triệu đồng đến 6,5 triệu đồng.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng niêm yết dao động từ 5,3%/năm (Vietcombank) đến 6,8%/năm, LPBank, Vietbank (PVCombank). Ở kỳ hạn này có khoảng 20 ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên. Trong đó, những ngân hàng đang có biểu lãi tiết kiệm cao ở kỳ hạn này thể kể đến HDBank, Việt Á Bank, Oceanbank (6,5%/năm), NCB, CBBank, Bảo Việt Bank, SHB, Sacombank, Nam Á Bank, Kiên Long Bank (6,4%/năm). Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn này, số lãi khách hàng thu được dao động từ 7,95 triệu đồng đến 10,2 triệu đồng.

Dù các ngân hàng liên tục điều chỉnh lãi tiết kiệm trong những tháng gần đây, tuy nhiên số tiền nhàn rỗi người dân mang gửi ngân hàng vẫn lập kỷ lục. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 7/2023, số dư tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6.389.593 tỷ đồng, tăng thêm 6.707 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 8,93% so với cuối năm 2022. So với cuối tháng 8/2022, tổng số dư tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào ngân hàng tăng thêm gần 752.600 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia ngân hàng, lãi suất đầu vào giảm sâu trong bối cảnh các ngân hàng đang chữa bệnh thừa tiền, tức huy động nhiều hơn cho vay ra. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 30/9, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết tính đến ngày 30/9, tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại đạt khoảng 12.900.000 tỉ đồng, tăng khoảng 5,9% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, về cho vay, tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ của nền kinh tế đạt khoảng 12.630.000 tỷ đồng, ước tăng 6,1 - 6,2% so với cuối năm 2022.

