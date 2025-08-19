Đi làm công ty, nhân viên phải trả tiền ngược cho sếp hàng ngày

Làm việc không lương còn phải đóng phí: Chuyện lạ hay trò đùa?

Gần đây, một công ty có trụ sở tại Hàng Châu mang tên “Giả làm việc không giới hạn” đã trở nên vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc.

Tại đây, bạn sẽ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhân viên không những không được trả lương mà còn phải “trả ngược” cho “sếp” 30 NDT (106.000đ) mỗi ngày. Chỉ trong hai tháng kể từ khi công ty "khai trương", đã có 30 đến 40 người "làm việc ". Đây rõ ràng là điều vô cùng kỳ quặc trong mắt hầu hết mọi người.

Được biết, công ty có không gian văn phòng rộng hơn 400m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng cần thiết, có phòng họp và phòng giám đốc. Thậm chí còn có một studio chuyên dùng để livestream (phát trực tiếp) với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng. Trên thực tế, nơi này giống như một quán cà phê làm việc, khác biệt ở chỗ “môi trường làm việc” được mô phỏng một cách hoàn hảo.

Xiao Yue, một nhân viên đã có “thâm niên làm việc” hai tháng tại đây cho biết, cậu hiện đang là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh tại tỉnh Chiết Giang. Trong kỳ nghỉ hè, Tiểu Nguyệt dành hầu hết thời gian ở công ty, ngoại trừ lúc về nhà ngủ. Cậu được coi là một "nhân viên gương mẫu".

So với những sinh viên năm cuối khác chọn học thêm hoặc thực tập tại các công ty truyền thống, Xiao Yue tin rằng mình đã được hưởng lợi nhiều hơn khi "làm việc" ở đây. Mặc dù chỉ là giả vờ làm việc tại công ty này, nhưng giám đốc công ty lại chủ động dẫn cậu đến các buổi gặp gỡ và hội thảo doanh nhân.

"Khoảng một tháng trở lại đây, em đã gặp gỡ nhiều doanh nhân xuất sắc cùng sếp và học hỏi được nhiều cách tư duy và mô hình kinh doanh mới. Đây là những điều không thể học được trong sách vở và chắc chắn sẽ hữu ích cho sự nghiệp tương lai của em”, Xiao Yue cho biết. Cậu cũng cho rằng số tiền 600 NDT (2,1 triệu đồng) bỏ ra trong thời gian qua rất “đáng đồng tiền bát gạo”.

Cô Zhu, một “nhân viên” khác thì mua gói tháng nên chỉ tốn 150 NDT (534.000đ)/tháng. “Công ty” ở rất gần nhà cô, làm việc tại đây cũng giúp cô có năng suất cao hơn, vì vậy cô quyết định chọn nơi này làm điểm trú chân lâu dài.

Chen Ying Jian, người sáng lập “công ty” này là một 9x, người gốc Ôn Châu, Trung Quốc. Ban đầu, anh làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và vận hành bất động sản thương mại. Năm 2013, anh thành lập công ty đầu tiên tại Thâm Quyến. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, anh đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, sau đó mua lại một số tòa nhà thương mại ở Hàng Châu và cho các công ty khác thuê lại. Hiện tại, không gian anh sử dụng cho "Giả làm việc không giới hạn" là một văn phòng đa chức năng và có một lượng lớn diện tích chưa sử dụng.

Ý tưởng mở “công ty mô phỏng” bắt nguồn từ một người bạn của anh Jian. Con của người bạn này đã tốt nghiệp đại học và gặp khó khăn khi tìm việc. Người bạn muốn nhờ Jian tìm một nơi để con mình cảm nhận không gian ở nơi làm việc trước, đồng thời luyện tập thêm về phỏng vấn và các khía cạnh khác để tích lũy kinh nghiệm, giúp ích cho việc tìm việc sau này.

Con của người bạn sau đó đã đề xuất ý tưởng thành lập một "công ty làm việc không giới hạn". Vừa hay anh Jian đang thừa rất nhiều không gian văn phòng. Cả hai đã hợp tác và công ty đặc biệt đã ra đời.

Theo anh Jian tiết lộ, “công ty” hoan nghênh mọi người “làm thêm giờ”. Mỗi phân khu làm việc cho cá nhân rộng 1,4m, bàn có ngăn kéo có khóa, wifi 24/24 và phục vụ nước trà không giới hạn. Nếu sếp ở lại vào buổi trưa, đôi khi nhân viên có thể thưởng thức bữa trưa miễn phí do sếp chuẩn bị.

Anh Jian kết luận, có ba kiểu khách hàng chính tới đây. Một là những doanh nhân trẻ bị thu hút bởi không gian kinh doanh chi phí thấp. Hai là những người thất nghiệp duy trì lịch trình đều đặn để tránh cảm giác "nằm ườn" ở nhà. Ba là những sinh viên mới tốt nghiệp muốn trải nghiệm "không khí làm việc" và tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn.