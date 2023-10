VinFast bán hơn 21.300 ô tô điện, nhận 30.000 tỷ đồng từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup

VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS), công ty thành viên của tập đoàn Vingroup đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với những kết quả tích cực về kết quả bán hàng.

Theo đó, VinFast đã bàn giao 10.027 ô tô điện trong quý 3/2023, tăng 5% so với quý 2/2023, nâng tổng số xe tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe. Quý 3 cũng bước đầu ghi nhận doanh số tích cực hơn trong tháng 9 tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là Canada.

Bên cạnh ô tô điện, trong quý 3/2023, VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện ấn tượng với 28.220 xe đã bàn giao, tăng 177% so với quý 2/2023 và tăng 113% so với quý 3/2022.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao 21.342 xe ô tô điện trong 9 tháng đầu năm 2023

Tổng doanh thu quý 3/2023 của VinFast đạt 8.254 tỷ đồng (342,7 triệu USD), tăng 4% so với quý 2/2023 và tăng 159% so với quý 3/2022. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán xe điện (7.698 tỷ đồng).

Quý 3/2023 ghi nhận lỗ gộp ở mức 2.468 tỷ đồng (102,4 triệu USD) giảm 28,4% so với quý 3 năm 2022 và giảm 9,1% so với quý 2 năm 2023 và biên lợi nhuận gộp ở mức âm 30%, cải thiện so với mức âm 108,2% trong quý 2/2023 và âm 34,1% trong quý 2 năm 2023.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh là 8.922 tỷ đồng (370,4 triệu USD), giảm 9,2% so với quý 3 năm 2022 và giảm 3,3% so với quý 2 năm 2023. Sau khi trừ các khoản chi phí, VinFast lỗ ròng 15.004 tỷ đồng (622,9 triệu USD), tăng 33,7% so với quý 3 năm 2022 và tăng 19,7% so với quý 2 năm 2023. Tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30 tháng 9 năm 2023 là 3.154 tỷ đồng (131 triệu USD).

Tính đến ngày 30/9, VFS có tổng tài sản gần 124.842 tỷ đồng (5,182 tỷ USD). Trong đó, tài sản ngắn hạn là hơn 46.761 tỷ đồng (1,941 tỷ USD), tài sản dài hạn hơn 78.080 tỷ đồng (3,241 tỷ USD). Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 64.532 tỷ đồng (2,678 tỷ USD). VFS cũng có 126 showrooms xe điện trên toàn cầu và 247 showrooms, xưởng dịch vụ xe tay ga điện, bao gồm các showrooms và showrooms đại lý của VinFast.

Báo cáo tài chính cũng cho biết theo thỏa thuận cấp vốn của Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho VinFast đã được công bố vào tháng 4/2023, tính đến ngày 30/9/2023, Vingroup đã giải ngân khoản vay 23.000 tỷ đồng và trong tháng 9/2023, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng đã giải ngân tặng 7.000 tỷ đồng cho VinFast.

Trong 6 tháng tới, VinFast dự kiến nhận đến 12.000 tỷ đồng tài trợ không hoàn lại từ Vingroup. Bên cạnh đó, hai cổ đông kiểm soát bởi Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ tặng cho VinFast toàn bộ số tiền ròng thu được từ bán 46 triệu cổ phiếu, theo thông tin đã đăng ký tại Bản cáo bạch F-1 nộp cho SEC gần đây.

Tổng nguồn tiền VinFast kỳ vọng nhận về trong các quý tiếp theo có thể lên đến 29.000 tỷ đồng hoặc nhiều hơn.

Trong thời gian qua, VinFast tiếp tục mở rộng dải sản phẩm khi chính thức ra mắt mẫu SUV điện hạng B (VF 6) tại thị trường Việt Nam vào ngày 29/9/2023.

Cùng với việc ra mắt mẫu xe mới, VinFast dự kiến chuyển đổi mô hình kinh doanh, mở rộng hệ thống kênh phân phối thông qua hợp tác với các đại lý và nhà phân phối trên toàn cầu. Mô hình mới sẽ mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, thúc đẩy tốc độ hiện diện tại các thị trường mục tiêu trong khi tối ưu chi phí đầu tư.

Tại Mỹ, tính đến ngày 30/09, VinFast đã tiếp nhận Thư quan tâm/Đơn đăng ký từ 27 đại lý với hơn 100 điểm bán trên khắp các bang của Mỹ như Florida, Texas, North Carolina, Virginia, New Jersey và Arkansas.

Về quy mô hoạt động, công ty dự kiến phát triển kinh doanh tại ít nhất 50 thị trường mới trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, VinFast cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp tại Ấn Độ, thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới sau kế hoạch xây dựng nhà máy tại Mỹ và Indonesia được công bố trước đó.

Trong đó, nhà máy tại Indonesia và Ấn Độ có tổng vốn đầu tư dự kiến 150 - 200 triệu USD, công suất lên tới 50.000 xe/năm trong giai đoạn đầu. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.

