Xúc động hình ảnh, nụ cười cựu chiến binh chờ xem sơ duyệt A80

Trong lớp lớp người dọc các tuyến phố đón chờ sơ duyệt diễu binh, có những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong với quân phục sẫm màu, chiếc mũ mềm đã bạc với hàng kỷ niệm chương lấp lánh. Có người chống gậy, người khoác tay bạn trận đầy khí thế như nhịp đội ngũ năm nào.

Trên khuôn mặt rạng rỡ, chúng tôi cảm nhận được tình yêu và niềm tự hào vốn luôn trực trào trong bác cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1955, sống tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội). Bà Xuân di chuyển hơn chục cây số từ Sơn Đồng tới điểm xem tổng duyệt, khởi hành lúc 8h bằng xe buýt và đến nơi khoảng 10h. Trên đường đi trời mưa to nhưng bà và bạn bè vẫn quyết tâm có mặt.

Bà Xuân cho biết, khi đến nơi, ngay lập tức đã cảm nhận được không khí sôi nổi và gợi nhớ ký ức chiến trường ngày xưa, song rất háo hức được chiêm ngưỡng, cổ vũ và chứng kiến cảnh hòa bình hôm nay. Điều đặc biệt hơn cả, khi bác nghe Quốc ca, những ký ức tuổi thanh niên trỗi dậy.

“Tôi từng làm dân quân ở xã, đã xung phong đi bộ đội nhưng không được đi vì hoàn cảnh gia đình và là nữ giới, dù đã cầm giấy quyết định nhập ngũ. Ở nhà, tôi tham gia dân quân du kích, lấp hố bom, dựng lại nhà cho dân bị bom phá; được tập luyện và bắn súng. Các hoạt động diễn ra khoảng năm 1970 - 1971, từ khi tôi còn là đoàn viên thanh niên, tập huấn và hoạt động cùng dân quân”, bà Xuân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1955, sống tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) và bà Vương Thị Hải Âu (SN 1946).

Trong dòng cảm xúc tự hào, bà Vương Thị Hải Âu (SN 1946) nhớ lại, năm 18 tuổi, khi giặc Mỹ đánh phá miền Bắc và miền Nam, hưởng ứng phong trào “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Thanh niên Ba sẵn sàng”, “Phụ nữ Ba đảm đang”, bác tình nguyện vào lực lượng thanh niên xung phong từ năm 1964.

Bà Âu có 7 năm phục vụ, đi khắp miền Bắc và cả vào miền Nam làm công tác Đoàn của đơn vị, luôn tiên phong, tình nguyện hỗ trợ tại các trận bom hoặc đi gỡ mìn. Hoàn thành nhiệm vụ và đến tuổi trưởng thành, cô trở về đời thường.

"Trong tâm trí của mình, tôi luôn biết ơn sâu sắc vì được sống tiếp dưới bầu trời hòa bình, đất nước được giải phóng. Ở tuổi 80, đứng đợi xem sơ duyệt diễu binh, tôi muốn mặc trang phục TNXP và đính trên áo kỷ niệm chương, huy hiệu Bác Hồ như một cách thể hiện tình yêu nước của mình", bà Âu chia sẻ.

"Nụ cười hòa bình" trên khuôn mặt rạng rỡ của những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã lan tỏa tới những người trẻ về giá trị của hòa bình.

Có bác cựu chiến binh bị thương tật tay trong khối cựu chiến binh tham gia diễu hành vẫn giơ tay vẫy chào bà con, vẫy chào bạn trẻ...

Các bác cựu chiến binh chờ xem sơ duyệt diễu binh.