Tỷ lệ tín nhiệm ông Trump xuống thấp nhất từ đầu nhiệm kỳ hai

Theo kết quả khảo sát được Gallup công bố ngày 28/11, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay là 36%, thấp hơn một điểm phần trăm so với hồi tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ tháng 1 đến nay.

Mức tín nhiệm thấp nhất của ông Trump từng được Gallup ghi nhận là 34%, sau vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông.

Trong khảo sát mới tiến hành, 60% người được hỏi không tán thành cách ông Trump xử lý công việc trên cương vị người đứng đầu quốc gia kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Hầu hết cử tri Dân chủ không tán thành cách ông lãnh đạo đất nước, song tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở nhóm cử tri Cộng hòa và độc lập cũng giảm. Kể từ cuối tháng 10, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Cộng hòa giảm 7 điểm phần trăm, xuống 84%, trong khi nhóm độc lập là 25%, giảm 8 điểm phần trăm so với hồi tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida ngày 27/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất 43% trong cách xử lý vấn đề tội phạm. 41% tán thành cách ông xử lý vấn đề đối ngoại và 39% ủng hộ chương trình nghị sự thương mại của ông, theo kết quả thăm dò.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở vấn đề nhập cư và kinh tế cũng thấp, lần lượt 37% và 36%. Tỷ lệ ủng hộ thấp nhất ở chính sách chăm sóc sức khỏe với 30%.

"Mỗi số liệu hiện tại đều tương đồng các lần khảo sát trước, nhưng đã có sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ ủng hộ kể từ tháng 2 đối với cách Tổng thống xử lý vấn đề nhập cư (giảm 9 điểm), tình hình Trung Đông (giảm 7 điểm) và nền kinh tế (giảm 6 điểm). Kể từ tháng 3, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm hai chữ số liên quan vấn đề ngân sách liên bang (12 điểm) và tình hình Ukraine (10 điểm)", các nhà nghiên cứu của Gallup cho hay.

Về cách xử lý cuộc chiến của Israel ở Gaza, ông Trump nhận được 33% ủng hộ. Tỷ lệ tán thành dành cho cách phản ứng của ông với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là 31%.

"Việc chính phủ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, thất bại của đảng Cộng hòa trong một số cuộc bầu cử địa phương và những lo ngại kéo dài về chi phí sinh hoạt dường như đã gây tổn hại vị thế của ông Trump với người dân Mỹ trong tháng 11, đặc biệt là cử tri Cộng hòa và độc lập", Gallup nhận định.

Giá cả leo thang là vấn đề nổi cộm trong cuộc bầu cử địa phương ngày 5/11, khi nhiều ứng viên Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc đua giành ghế thống đốc và thị trưởng.

Cuộc khảo sát của Gallup được thực hiện ngày 3-25/11 với 1.321 người trưởng thành. Hãng lưu ý tác động từ thất bại của đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử năm 2025 và tỷ lệ ủng hộ giảm sút của ông Trump "có thể là dấu hiệu bất ổn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm tới".