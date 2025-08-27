Đoàn xe chở các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình

Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài gần 2 giờ, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng đứng làm nền; lực lượng diễu binh, diễu hành.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 43 khối diễu binh hành tiến (Quân đội có 26 khối, Công an 17 khối); đoàn diễu binh quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 13 khối diễu hành quần chúng.

Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Sau khi thực hiện phần nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ thì lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... tiến qua lễ đài.

Đây là lần thứ 3 diễn tập tại Quảng trường Ba Đình, qua 2 lần các khối thực hành diễu binh, diễu hành được đánh giá bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc.

Cũng giống như các lần tổng hợp luyện trước, khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố lân cận như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Hùng Vương, Thanh Niên... tập trung hàng chục nghìn người dân đổ về với ghế xếp, bạt trải đất, áo mưa, ô che để chờ xem.