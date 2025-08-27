Đoàn xe chở các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình
Tại Quảng trường Ba Đình, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 tối nay tổ chức sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài gần 2 giờ, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng đứng làm nền; lực lượng diễu binh, diễu hành.
Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 43 khối diễu binh hành tiến (Quân đội có 26 khối, Công an 17 khối); đoàn diễu binh quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 13 khối diễu hành quần chúng.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Sau khi thực hiện phần nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ thì lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... tiến qua lễ đài.
Đây là lần thứ 3 diễn tập tại Quảng trường Ba Đình, qua 2 lần các khối thực hành diễu binh, diễu hành được đánh giá bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc.
Cũng giống như các lần tổng hợp luyện trước, khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố lân cận như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Hùng Vương, Thanh Niên... tập trung hàng chục nghìn người dân đổ về với ghế xếp, bạt trải đất, áo mưa, ô che để chờ xem.
Tại các tuyến đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám, nơi tập kết các khối diễu binh và diễu hành, đông đảo người dân đã chờ đợi hàng giờ để chào đón và cổ vũ các chiến sĩ Công an, Quân đội. Từ người già đến trẻ nhỏ, nhiều người tạo dáng hình trái tim, chữ V hoặc vươn tay bắt tay, gửi gắm tình cảm nồng nhiệt tới đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh đi qua.
Khối chiến sĩ Công binh vui vẻ vẫy tay với người dân. Ảnh: Huy Anh
Người dân cầm cờ nồng nhiệt chào đón khối chiến sĩ Tăng thiết giáp. Ảnh: Huy Anh
Em nhỏ trong trang phục quân đội hào hứng bắt tay các chú bộ đội. Ảnh: Huy Anh
Các khối xe pháo bánh lốp cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Trong khi đó, các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.
Dàn xe tăng hừng hực khí thế tiến về gần Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng
Khu vực nhà bạt trước cổng ga Hà Nội đông nghịt người dân. Tại đây, tổ y tế lưu động của Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời sơ cứu cho ông Đức Thịnh (Hòa Bình), người bị huyết áp cao và chóng mặt.
Ông Thịnh chia sẻ, ông đã có mặt tại đây từ 7h để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối nay. Ông bày tỏ niềm vui khi được các y bác sĩ tận tình chăm sóc.
Tổ y tế hỗ trợ người dân gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Huế
Để đảm bảo an toàn y tế, Bộ Y tế cùng các bệnh viện đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia các đội ứng trực tại các khu vực trọng điểm ở trung tâm Hà Nội và dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Các tổ y tế lưu động được bố trí tại nhiều điểm, trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị và vật tư y tế. Do lượng người tham gia sự kiện rất đông, việc xe cấp cứu di chuyển vào các tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Y tế đã triển khai các lều y tế lưu động dọc các tuyến đường. Các tổ y tế này sẽ sơ cứu tại chỗ hoặc hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu vượt quá khả năng xử lý.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tham gia sự kiện cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Tại các tuyến phố ven Hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Hàng Khay không khí rộn ràng, háo hức hiện lên trên gương mặt mỗi người. Nhiều vị trí đẹp ở các điểm giao cắt đã chật kín người.
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Dây rào và hàng rào sắt được bố trí để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Thủ đô những ngày này rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, hòa cùng màu trang phục cờ đỏ sao vàng của người dân tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi khắp phố phường.
Ảnh: Thế Bằng
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng ngàn người dân hò reo khi những ca khúc về tình yêu Tổ quốc vang lên qua hệ thống loa.
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Người dân trên phố Lê Hồng Phong xếp hàng vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Bảo Minh
Khu vực ngã tư Liễu Giai, người dân mang loa kéo và mic để hát karaoke. Ảnh: Bảo Quý
Từ chiều, hàng trăm xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm TP.
Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đi, 18 khối đứng, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an.
Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.
Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, trưa nay, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an và TP Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ sơ duyệt.
Trên đường Trần Duy Hưng, từng đoàn xe chở các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội và Công an bắt đầu tiến về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Minh Quân
Các chiến sĩ vẫy chào, thả tim với người dân trên đường hành quân. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Những gương mặt đen sạm vì nhiều tháng luyện tập nhưng lúc nào cũng vui tươi. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Các đơn vị triển khai lực lượng chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Buổi sơ duyệt tối nay sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Lực lượng Quân đội và Công an làm nhiệm vụ trên Quảng trường Ba Đình vào vị trí nghe triển khai kế hoạch. Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Quyết Thắng
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5.
Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.
Người dân trên phố Lê Hồng Phong chờ đến giờ vào khán đài. Ảnh: Bảo Minh
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát dự báo thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội từ sau 14h chiều nay đến đêm, thời tiết chủ yếu không mưa.
Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng. Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa.
Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác. Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.
Du khách nước ngoài tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình lúc trưa chiều nay. Ảnh: Quyết Thắng
Người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.
Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.
Người dân rạng rỡ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quyết Thắng
Thanh niên tình nguyện sẵn sàng phục vụ lễ sơ duyệt. Ảnh: Quyết Thắng
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.
Thời gian tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12 giờ ngày 27/8 đến 2 giờ ngày 28/8.
Như vậy so với thông báo trước đó, thời gian cấm đường sẽ sớm hơn 5 tiếng.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) là:
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ.
Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm, bất chấp mưa gió, chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h hôm nay.
Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, "đóng quân" trước cả chục tiếng đồng hồ tại chỗ. Một số người còn căng bạt, khoá ghế vào barie để giữ chỗ.
Lực lượng chức năng vẫn nhắc nhở đảm bảo an ninh trật tự, để giữ hình ảnh đẹp trong dịp lễ trọng đại của đất nước.
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Trước đó một số người có mặt từ tối hôm trước dựng lều, che bạt ở ngã tư đường Hùng Vương, Trần Phú. Vị trí gia đình dựng lều ngay gần bốt điện, trong khi trời mưa gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an phường Ba Đình yêu cầu gia đình thu dọn, trở về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau quay lại xem diễu binh.
Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của người dân.
