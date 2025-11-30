Nga phá âm mưu đánh bom đường ống khí đốt, bắt giữ nghi phạm

Ảnh minh họa

Theo FSB, tình báo Ukraine đã tuyển mộ một công dân Nga 56 tuổi để thực hiện kế hoạch đánh bom. “Đối tượng này đã được các cơ quan tình báo Ukraine tuyển mộ vào năm 2024 tại một trung tâm tạm giữ người nước ngoài ở Ukraine, nơi y bị giam giữ vì vi phạm luật nhập cư. Điệp viên này sau đó được đưa về Nga dưới vỏ bọc trục xuất”, FSB cho biết.

Trong tháng này, những người chỉ huy của nghi phạm đã liên lạc với đối tượng, hướng dẫn y mua một chiếc ô tô và máy khoan điện. FSB cho biết tình báo Ukraine cũng đã cung cấp cho ông ta tọa độ của địa điểm cất giấu thiết bị nổ tự chế được ngụy trang bằng keo dán xây dựng.

Người đàn ông này đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng khoan một lỗ trên mặt đất phía trên đường ống dẫn khí để đặt chất nổ. Sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố, nghi phạm dự kiến ​​sẽ rời khỏi Nga và trở về Ukraine thông qua các nước thứ ba, FSB cho biết thêm.

Moscow đã cáo buộc Kiev dàn dựng nhiều vụ tấn công và hoạt động phá hoại tương tự nhắm vào cơ sở hạ tầng trên khắp nước Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine.