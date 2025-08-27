Từ chiều nay, Hà Nội chuyển khô ráo và mát mẻ thuận lợi cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Theo Kế hoạch, chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào tối nay 27/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Sau trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện rộng thì Hà Nội chuyển khô ráo, mát mẻ đúng vào thời gian diễn ra sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan Khí tượng Thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.