Xử phạt nhiều trường hợp giữ chỗ, bán ghế khi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Ngày 27/8, khi Hà Nội tổ chức sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, nhiều đối tượng đã tự ý lập bãi xe trái phép, rao bán và cho thuê ghế nhựa giữ chỗ xem với giá cao, từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe hoặc một ghế, gây phản cảm và mất trật tự.

Theo ghi nhận, tại ngã tư Chu Văn An - Điện Biên Phủ xuất hiện bãi xe tự phát dù khu vực này đã được cấm trông giữ phương tiện. Một số cá nhân ngang nhiên thu phí cao gấp nhiều lần so với quy định. Hành vi này tạo điểm nóng giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ dùng, vật dụng dùng để 'giữ chỗ' xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh.

Nhiều người dân có hành vi bán ghế giữ chỗ được đưa về trụ sở Công an phường để lập biên bản xử lý.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phối hợp Công an phường Ba Đình tiến hành giải tán điểm trông giữ trái phép, lập biên bản xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 12,5 triệu đồng. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp bán hàng rong, 5 trường hợp bán ghế giữ chỗ và yêu cầu 3 trường hợp tháo dỡ lều bạt trái quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Thị Đoan Trang khẳng định, mọi hành vi lợi dụng dịp lễ lớn để trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm. Chính quyền đã triển khai kiểm tra thường xuyên, tuyên truyền nhắc nhở người dân không mua bán ghế giữ chỗ, góp phần bảo đảm không gian diễn ra lễ sơ duyệt trật tự, an toàn và văn minh.