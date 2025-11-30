Cháy biệt thự ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông).

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ thấy khói đen đặc bốc ra từ khu vực tầng 2. Nhiều người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến ứng cứu.

Khói bốc ra từ tầng 2 của căn biệt thự. Ảnh: Linh Đan

Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 4 và 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy.

4 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ảnh: Linh Đan

Ảnh: Linh Đan

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường vẫn còn nhiều khói, lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thoát khói và làm mát khu vực.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Biệt thự xảy ra cháy có 3 tầng cùng 1 tầng áp mái. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.