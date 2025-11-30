Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Cháy biệt thự ở Hà Nội

Sự kiện: Tin nóng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tối 29/11, một vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội). Cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h, tại tầng 2 của biệt thự số 1-4 New House Xa La (phường Hà Đông).

Nhân chứng cho biết, thời điểm trên, họ thấy khói đen đặc bốc ra từ khu vực tầng 2. Nhiều người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến ứng cứu.

Khói bốc ra từ tầng 2 của căn biệt thự. Ảnh: Linh Đan

Khói bốc ra từ tầng 2 của căn biệt thự. Ảnh: Linh Đan

Nhận được tin báo, 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 4 và 15 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường để chữa cháy.

4 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ảnh: Linh Đan

4 xe cứu hỏa cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Ảnh: Linh Đan

&nbsp;Ảnh: Linh Đan

 Ảnh: Linh Đan

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường vẫn còn nhiều khói, lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để thoát khói và làm mát khu vực.

Được biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Biệt thự xảy ra cháy có 3 tầng cùng 1 tầng áp mái. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh
Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn, lửa bao trùm cả một khu vực tại KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Linh Đan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/11/2025 22:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin nóng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN