Xét xử nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thuý Lan

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã ra quyết định ngày 15-12 tới sẽ xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Hoàng Thị Thuý Lan tại phiên sơ thẩm

Trong vụ án này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 14 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt còn lại gồm: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ, sau đó từng giữ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịnh UBND tỉnh Vĩnh Phúc, và nhiều cựu quan chức, cán bộ tại các sở, ngành thuộc Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi.

Trước đó, trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, bị TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm, phạt 30 năm tù gồm "Đưa hối lộ" (14 năm), "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" (9 năm tù) và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" (7 năm tù) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên đến nay bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

9 bị cáo bị cáo buộc "Nhận hối lộ" gồm: Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), cùng bị phạt 8 năm tù; Nguyễn Văn Khước, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Lê Viết Chữ và Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (cũ), đều bị phạt 7 năm tù; Hoàng Văn Nhiệm cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) 4 năm 6 tháng tù; Chu Quốc Hải, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), 4 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên sơ thẩm

Theo bản án, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan, gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước; không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đến việc huy động các nguồn lực xã hội; cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước.

Hành vi của các bị cáo gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội, là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nguyên là các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, làm ảnh hưởng niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ ở từng địa phương.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu gây thiệt hại tổng số tiền 1.168 tỉ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

Để trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu đã dùng tiền "mua chuộc" nhiều lãnh đạo, cán bộ các địa phương. Trong đó, Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng.

Điển hình như: Đưa hối lộ cho cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng); đưa hối lộ bị cáo Lê Duy Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ Nguyễn Văn Khước 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 ô đất để hưởng chênh lệch 3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh, cựu giám đốc Sở Giao thông vận tải, cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, 22,6 tỉ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, cá nhân Minh hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Hậu đưa 6 tỉ đồng cùng 20.000 USD cho bị cáo Cao Khoa và đưa 6 tỉ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ.