Công binh dò bom mìn trước lễ sơ duyệt

Nhiệm vụ dò bom mìn, vật liệu nổ được Tiểu đoàn Công binh 544 triển khai trước khi lễ sơ duyệt diễn ra khoảng 12 tiếng. Đại úy Phạm Văn Mạnh, Đại đội trưởng Đại đội 2, giao nhiệm vụ, nhắc chiến sĩ tuân theo mệnh lệnh chỉ huy và không tự ý thực hiện nội dung ngoài phạm vi, chấp hành nghiêm quy định an toàn khi rà soát bom mìn; khi gặp tín hiệu, vật thể nghi ngờ báo cáo chỉ huy để có phương pháp xử lý phù hợp.

Tiểu đoàn 544 đảm nhận dò tìm, đảm bảo an toàn trên toàn bộ tuyến đường các khối diễu binh diễu hành di chuyển, vị trí tập kết lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, khách sạn ngoài quân đội. Tổng quãng đường 14 tổ công binh phụ trách khoảng 400 km.

Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Công binh 544, cho biết trước các sự kiện như tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đại lễ, 14 tổ công binh sẽ rà soát bom mìn, vật liệu nổ cùng thời điểm song mỗi tổ đảm nhận một cung đường, vị trí khác nhau.

Riêng Tổ 1 phụ trách rà soát khoảng 4,2 km quanh khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đường Thanh Niên, đầu đường Hùng Vương, Đội Cấn, Hoàng Văn Thụ. Đây là vị trí trọng điểm, nơi các khối diễu binh, xe pháo quân sự, đặc chủng công an tập kết trước khi di chuyển vào quảng trường Ba Đình.

Chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 đều có chứng chỉ rà phá bom mìn, xử lý tình huống nhanh nhạy. Khi làm nhiệm vụ, họ được trang bị đồ bảo hộ như mũ A2, ghệt, áo giáp, áo giáp mìn, áo giáp mảnh, mặt nạ phòng độc...

Sáng nay trời âm u, mưa gián đoạn. Công binh kiểm tra, khởi động thiết bị như máy dò đa chức năng, máy soi quét X-ray, soi chiếu gầm xe, máy dò mìn…

Trong số trang thiết bị còn có robot chuyên xử lý tình huống đặc biệt khi phát hiện vật chất nghi ngờ là bom mìn, vật liệu nổ trong hội trường, trung tâm thương mại, những vị trí khó tiếp cận.

Robot được điều khiển từ xa, trang bị camera phía trước lẫn sau giúp chỉ huy quan sát dễ dàng, có thể gắp vật nặng 18 kg. Ngoài ra, robot có thể dùng súng bắn nước áp lực cao để phá hủy một số vật thể.

Các vị trí được chia thành từng dải dò rộng khoảng 2 m và dùng máy rà theo đường dọc, hình bán nguyệt "đảm bảo không bỏ sót ngóc ngách nào".

Khi công binh dò tìm, Tiểu đội trưởng Nguyễn Đức Trung có nhiệm vụ hỗ trợ, trường hợp phát hiện vật thể nghi ngờ hoặc tình huống đặc biệt sẽ lập tức khoanh vùng bảo vệ và báo cáo cấp trên để có hướng xử lý.

Chiến sĩ Bùi Ngô Đức Đại sử dụng máy dò đa chức năng có khả năng đánh hơi chất phóng xạ, ma túy... soi chiếu từng bốt điện bồn hoa, khu vực nhà vệ sinh. Đại (21 tuổi) vào đội công binh ba tháng và có thể dùng thành thạo nhiều loại máy móc chuyên dụng cho nhiệm vụ đặc biệt.

Chiến sĩ dùng máy dò mìn soi từng gốc cây, vườn hoa, dò đi dò lại 2-3 lần những vị trí có khả năng giấu vật nổ.

Chiến sĩ Nguyễn Quý Trung Hiếu dùng máy soi chiếu, thọc sâu kiểm tra từng góc bồn hoa Mai Xuân Thưởng. Khi phát hiện vật thể lạ, máy sẽ phát tiếng kêu lớn báo cho người dùng biết. Hiếu, 22 tuổi, nói "vui khi chưa từng nghe tiếng thiết bị kêu trong quá trình dò tìm, nhưng nhiệm vụ quan trọng nên tuyệt đối không chủ quan".

Đại úy Phạm Văn Mạnh, người 8 năm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, đi dọc đầu đường Phan Đình Phùng kiểm tra những điểm cao như cột đèn, chạc cây...

"Quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một số vật thể, hộp trong thùng rác, nhưng qua kiểm tra không phải vật liệu nổ", anh cho biết, thêm rằng rà soát xong sẽ bàn giao lại địa bàn "sạch" cho công an.

Phút chạm mặt của các đội công binh cùng Tiểu đoàn 544 trên cung đường làm nhiệm vụ. Họ chỉ kịp chào hỏi nhau đôi câu rồi hối hả rời đi.

Dò tìm xong khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng, đội công binh tiếp tục công việc tại đường Thanh Niên - nơi tập kết của hàng trăm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Ngoài dò phá bom mìn, bộ đội công binh Tiểu đoàn 544 còn bố trí lực lượng tại một số địa điểm, một trung đội cứu hộ cứu nạn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Riêng tháng 8, đơn vị đảm bảo an ninh cho khoảng 40 sự kiện. Công việc "không có thứ ngày, không có giờ hành chính".

Theo kế hoạch, sơ duyệt A80 sẽ diễn ra lúc 20h tối 27/8; tổng duyệt ngày 30/8 và đại lễ chính thức vào ngày 2/9.