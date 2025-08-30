Tiêm kích Su-30 đồng loạt thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội

Các khối Quân đội tiếp tục tiến vào quảng trường

Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thực hiện đi đều hơn 300m sau đó chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân - trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.

Khối Sĩ quan Biên phòng: Với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng: Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.

Khối nữ sĩ quan Quân y khắc ghi lời Bác Hồ dạy “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của QĐND Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng - được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam - hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của QĐND Việt Nam. Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.

Khối chiến sỹ Pháo binh – Tên lửa ra đời từ những ngày đầu gian khó, vai trần, chân đất, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Khối chiến sĩ Đặc công - phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động: Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Khối chiến sĩ Công binh: Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.

Khối nữ chiến sĩ Thông tin: Những bông hoa thép kiên cường của QĐND Việt Nam. 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Khối chiến sĩ Phòng hoá: Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.

67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.