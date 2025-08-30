Tiêm kích Su-30 đồng loạt thả bẫy nhiệt trên bầu trời Hà Nội
Không khí tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình sôi động, rực màu cờ đỏ với hàng nghìn người dân đón chào các đoàn diễu binh, diễu hành. Đáp lại tình cảm đó, các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh, hát vang nhiều bài hát cùng nhân dân.
Sau hai lần tổng hợp luyện và sơ duyệt cấp nhà nước, sáng nay buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, quy mô tương đương lễ chính thức.
Chương trình dự kiến gồm: thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống và Tiêu binh đài lửa; Pháo lễ; Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối vũ trang; lực lượng xếp hình, xếp chữ).
Khối nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất được thực hiện nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, bồi đắp thêm mối quan hệ "vừa là đồng chí vừa là anh em".
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống khối Quốc kỳ là đội danh dự đại diện cho ba Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân. Chỉ huy đội danh dự là Trung úy Anton Mikhailov. Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Hồng quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày nay, các Lực lượng Vũ trang của Nga là trụ cột trong gìn giữ hòa bình quốc tế và hợp tác quốc phòng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga lên tầm cao mới.
Khối QĐND Lào - là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, QĐND Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia - trong truyền Packed with tradition hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.
Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện.
Các khối diễu binh, diễu hành xuất phát từ khu vực đầu đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng thực hiện đi đều hơn 300m sau đó chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình.
Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân - trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.
Khối Sĩ quan Biên phòng: Với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...
Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.
Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng: Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.
Khối nữ sĩ quan Quân y khắc ghi lời Bác Hồ dạy “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Khối học viên các học viện nhà trường Quân đội là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của QĐND Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khối lực lượng Tác chiến không gian mạng - được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam - hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn 1.000 chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của QĐND Việt Nam. Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.
Khối chiến sỹ Pháo binh – Tên lửa ra đời từ những ngày đầu gian khó, vai trần, chân đất, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.
Khối chiến sĩ Đặc công - phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.
Khối nữ chiến sĩ Biệt động: Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.
Khối chiến sĩ Công binh: Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.
Khối nữ chiến sĩ Thông tin: Những bông hoa thép kiên cường của QĐND Việt Nam. 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.
Khối chiến sĩ Phòng hoá: Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.
67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân Tự vệ đang tiến vào lễ đài.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Tiếp đó là khối danh dự ba quân chủng Lục quân, Phòng không - Không quân, Hải quân.
Đây là lực lượng nòng cốt của QĐND Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ Chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang, đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Khối Sĩ quan Hải quân - Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.
Cùng lúc, bay vào quảng trường là đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.
Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.
Tiếp đó là khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc tiến vào lễ đài.
Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng Giải phóng Dân tộc, Người Cha thân yêu của Lực lượng Vũ trang Nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Cùng lúc này là đội hình máy bay Yak-130 và L-39NG đang bay trên Quảng trường Ba Đình.
Tiếp đó tiến vào lễ đài là biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiêm kích SU30 đồng loạt thả bẫy nhiệt khi bay qua Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Trung
Đây là lần đầu tiên các tiêm kích này thả bẫy nhiệt để chuẩn bị cho kỷ niệm 2/9. Ảnh: Lê Trung
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ huy diễu binh, diễu hành.
Mở đầu là các biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên các biên đội bay tổng duyệt cùng với các khối diễu binh, diễu hành dưới mặt đất.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C-212i - Những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Trung
Đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i. Ảnh: Lê Trung
Mở đầu là màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại chính giữa quảng trường.
Mở đầu là màn rước đuốc, ngọn lửa truyền thống biểu tượng cho ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình.
Màn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Hải
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.
Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tiếp đến là lễ chào cờ được tổ chức trang trọng, bài hát Tiến Quân Ca vang vọng quảng trường, cùng lúc này tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 21 phát đại bác được bắn rền vang và truyền hình trực tiếp về quảng trường. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca.
Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Tại điểm Tràng Tiền, Ngô Quyền người nhân cùng nhau đứng lên, đặt tay lên ngực hát vang Quốc ca. Ảnh: Trần Đức Anh
Ảnh: Trần Đức Anh
Lực lượng chức năng cùng người dân đứng nghiêm chào cờ tại khu vực Tràng Tiền, Nhà Hát Lớn. Ảnh: Thạch Thảo
Ảnh: Thạch Thảo
Cán bộ chiến sĩ và người dân nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thế Sơn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương dự tổng duyệt. Ảnh: Bảo Kiên
Các chiến sĩ khối xe pháo chào cờ. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
21 loạt đại bác vang lên trong tiếng hò reo của người dân. Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Bảo Kiên
Ảnh: Bảo Kiên
Gần đến giờ hợp luyện, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt di chuyển về vị trí tập kết trước khi tiến vào khu vực tập trung. Các chiến sĩ chỉnh tề trong quân phục, huân chương đeo ngực nổi bật, thể hiện niềm tự hào và tác phong kỷ luật nghiêm chỉnh của QĐND Việt Nam. Từng khối diễu binh với những đặc điểm riêng biệt theo các quân binh chủng từ trang bị súng đến thiết bị hỗ trợ.
Các khối sĩ quan, chiến sĩ Công an khởi động, chỉnh đốn hàng ngũ. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Khu vực ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn chật kín chỗ. Để tiện theo dõi diễu binh diễu hành, nhiều người dân mang theo thang cao hơn 2m.
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Các tuyến phố đã cấm tuyệt đối các phương tiện, chỉ những xe làm nhiệm vụ mới được di chuyển. Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Người dân ngồi chờ tại vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Bảo Minh
Biển người tại ngã tư Tràng Thi. Ảnh: Bảo Minh
Ảnh: Bảo Minh
Người dân đứng kín phố Cửa Nam và vỉa hè phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Lê Trung
Người dân tại khu vực ngã tư Tràng Thi chào buổi sáng với những ca khúc cách mạng - một không khí lễ hội trên nhiều tuyến phố. Ảnh: Bảo Minh
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành luyện tập trước giờ G. Âm thanh quân nhạc phát từ hệ thống loa, kết hợp tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc, các màn hình LED bố trí xung quanh.
Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là hàng chục nghìn người trong khối xếp chữ và các đại biểu dự lễ tổng duyệt.
Bên trong sân quảng trường và khán đài đã chật kín người dân, các lực lượng. Ảnh: Phạm Hải
Khối xe nghi trượng tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Ảnh: Hoàng Hải Thịnh
Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh phục vụ lễ kỷ niệm và quy định về việc sử dụng giấy mời do Ban Tổ chức phát hành.
Đại biểu phải đeo thẻ và có giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm (thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài).
Tại các khán đài, các lực lượng Ban Tổ chức, Phục vụ, Báo chí, Kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.
Trong khi đó tại khu vực đường ở ngoài sân vận động Mỹ Đình, rất đông người dân chờ xem phần tập bắn pháo lễ.
15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Huy
Nhiều người có mặt từ sớm, chọn chỗ đẹp để có thể chứng kiến trọn màn trình diễn. Dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45, thuộc Binh chủng Pháo binh, được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng duyệt.
Hàng trăm người dân tập trung xung quanh khu vực pháo lễ. Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Trước tổng duyệt, các khối diễu binh di chuyển dần vào Quảng trường Ba Đình, trong đó có 4 khối diễu binh nước ngoài gồm Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Hôm nay là lần đầu tiên khối diễu binh Trung Quốc tham gia luyện tập cùng các khối lực lượng vũ trang QĐND Việt Nam. 120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam từ trưa qua. Họ thuộc đội nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Việc cử quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhằm tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa quân sự hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước và quân đội hai nước.
Khối diễu binh Trung Quốc luyện tập trên Quảng trường Ba Đình
Tại các điểm tập kết ở cung đường Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Thanh Niên các đơn vị tham gia diễu binh, diễu hành tiến về trong không khí rộn ràng.
Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín, vẫy tay nồng nhiệt chào các chiến sĩ. Những lá cờ nhỏ tung bay, hòa cùng tiếng hô reo rộn rã. Các chiến sĩ, trong trang phục chỉnh tề, đáp lại bằng những cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp.
Các chiến sĩ liên tục hát tặng, cảm ơn người dân không quản khó khăn, vất vả chờ đón. Ảnh: Nguyễn Huế
Các chiến sĩ giao lưu cùng người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Hơn 16.300 quân nhân Quân đội và Công an hành quân vào các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình. Người dân mang theo cờ, hò reo chào đón.
6h30 tổng duyệt mới diễn ra, tuy nhiên từ trước đó cả chục tiếng đồng hồ người dân đã đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Giảng Võ, Kim Mã, Thanh Niên và các tuyến đường quanh Hồ Hoàn Kiếm để đón các chiến sĩ.
Hàng ngàn người dân từ rạng sáng đã đổ chờ đón giây phút đoàn diễu binh đi ngang qua. Khi các chiến sĩ đến gần, cả tuyến phố như vỡ òa. Nhiều người đưa tay chào, gọi to trong phấn khích.
Các chiến sĩ vừa đi đều bước, vừa mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào người dân hai bên đường. Rất nhiều người tranh thủ chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Quyết Thắng
Các khối xe pháo bánh lốp sẽ cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình; trong khi đó các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng duyệt.
Đoàn xe tăng chủ lực, dẫn đầu là xe T-54B cải tiến xếp hàng trên đường Nguyễn Tri Phương để chuẩn bị di chuyển đến điểm tập kết. Nối tiếp theo sau là các xe thiết giáp, xe bọc thép...
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Nguyễn Huế
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua. Dàn xe từ trường đua F1 theo đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm về điểm tập kết tại đường Thanh Niên, Nghi Tàm.
8 khối xe đặc chủng Công an và kỵ binh theo cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân - Võ Chí Công về tập kết tại công viên Bách Thảo.
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Nguyễn Huy
Ảnh: Quyết Thắng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Nguyễn Huế
Hàng chục nghìn người chấp nhận vất vả, nằm lăn lê trên vỉa hè trong mưa để chờ đến sáng được xem màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Một gia đình từ Sơn La về Hà Nội, kịp có mặt tại vỉa hè phố Điện Biên Phủ lúc 13h và ngồi lì tại đây xí chỗ. Do chỉ có một chiếc ô, 4 người phải chui vào dùng chung và thay nhau nằm chợp mắt qua đêm.
Ảnh: Hoàng Hà
Một gia đình khác từ Thái Nguyên về Hà Nội đến thẳng ngã 7 Cửa Nam để xí chỗ lúc 12h trưa. Người phụ nữ cho biết, cả nhà chưa được xem tận mắt diễu binh bao giờ nên chuyến đi này dù mưa gió vất vả đến mấy cũng phải bám trụ vị trí này.
Ảnh: Hoàng Hà
Từ đêm 28/8 đến ngày 29/8, hàng nghìn người mang áo mưa, bạt, đồ ăn và nước uống đổ về các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, nơi các khối diễu binh đi qua để chọn, giữ chỗ có góc nhìn tốt nhất.
Không khí sôi nổi trên vỉa hè đường Thanh Niên. Nhiều người cho biết đã chờ ở đây từ sáng 29/8 nhưng ai cũng vui vẻ hào hứng. Ảnh: Nguyễn Huế
Công an Hà Nội tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8.
Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.
Ngoài ra, còn có các đường phố: Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Đường Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng) cũng bị cấm triệt để trong khung giờ trên.
Cũng trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tạm cấm phương tiện trên các tuyến đường phía trong vành đai 1, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố.
Bước sang ngày mới Hà Nội xuất hiện những cơn mưa nặng hạt ngắt quãng nhưng hai bên vỉa hè vẫn kín người.
Tại các tuyến phố Lê Hồng Phong, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học... tập trung hàng nghìn người dân đứng, ngồi hai bên đường.
Không chen vào khu vực trung tâm của buổi diễu binh, nhiều người chọn cách ngồi ở "vòng ngoài" là các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi về điểm tập kết, hoặc chọn các hàng quán bên đường để tiện theo dõi.
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo là một trong những vị trí quan sát thuận lợi vì gần Quảng trường Ba Đình và là điểm mà một số khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế.
Ngã tư đường Hoàng Diệu - Trần Phú. Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng" cùng người dân đang trú mưa trong cây ATM. Ảnh: Trọng Tùng
Người dân mang loa phát nhạc sôi động dọc vỉa hè, tất cả các khu vực 2 bên đường Thanh Niên đã chật kín người. Ảnh: Nguyễn Huế
Người dân tại ngã ba Văn Cao - Quần Ngựa đội mưa. Đây là một trong những điểm tập kết sau khi kết thúc diễu binh. Ảnh: Thế Bằng
Hàng nghìn người ngồi kín vỉa hè một số tuyến phố trung tâm Thủ đô từ trưa nay (29/8), để chờ xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ...
