Hàn Quốc đưa 64 người hồi hương từ Campuchia về thẳng đồn cảnh sát 

Máy bay do chính phủ Hàn Quốc thuê đỗ tại sân bay quốc tế Techo, gần thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Techo, gần thủ đô Phnom Penh, lúc 1 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương), vài ngày sau khi chính phủ Hàn Quốc cử đội phản ứng nhanh sang Campuchia để hỗ trợ các công dân bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo do tội phạm địa phương điều hành. Dự kiến máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, phía tây thủ đô Seoul, lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 18/10 (theo giờ Hàn Quốc).

Hàn Quốc cử nhóm công tác của chính phủ tới Campuchia sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị hành hạ và sát hại tại quốc gia Đông Nam Á. Nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia bằng lời mời làm việc có thu nhập cao. Vụ việc đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng ngày càng nhiều công dân Hàn Quốc bị lừa đến Campuchia bằng các “việc nhẹ lương cao”, rồi bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến nhắm vào chính người Hàn.

Hàn Quốc sau đó xác định 64 công dân bị Campuchia giam giữ vì liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến, và quyết định đưa họ về nước.

Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói phần lớn những người vừa hồi hương sẽ đối mặt với cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc vì có liên quan đến hoạt động lừa đảo, trong đó nhiều người đã bị tòa án Hàn Quốc phát lệnh tạm giam và một số còn bị truy nã quốc tế.

Một tòa nhà do băng nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng ở Campuchia. Ảnh: Yonhap.

Cảnh sát Hàn Quốc, với số lượng nhiều hơn cả số người hồi hương, cũng có mặt trên chuyến bay để áp giải. Sau khi về đến Hàn Quốc, toàn bộ 64 người này sẽ bị bắt giữ và đưa thẳng tới các đồn cảnh sát.

Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy việc thành lập một đơn vị cảnh sát chuyên trách tại Campuchia, được gọi là “Korean Desk”, để xử lý riêng các vụ án liên quan đến công dân Hàn. Ông Wi cho biết thêm, Seoul có thể sẽ thuê thêm máy bay nếu số lượng người Hàn bị bắt giữ tại Campuchia tiếp tục tăng.

Trước đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ vẫn còn khoảng 80 công dân Hàn Quốc bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo việc làm ở Campuchia hiện chưa rõ tung tích hoặc không thể xác nhận tình trạng của họ.