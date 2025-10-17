Thông tin về nữ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa được bầu

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (SN1971, quê quán: Hà Nội), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Bà Phùng Thị Hồng Hà từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, sau đó giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) trong giai đoạn 2012-2016.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII Phùng Thị Hồng Hà. Ảnh: PV.

Từ năm 2016 đến nay, bà Hà lần lượt giữ chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội.

Bà Phùng Thị Hồng Hà là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII, tái cử khoá XVIII, được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 16/10, Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 người: Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII gồm 17 người, trong đó có 11 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khoá XVII tái cử và 6 người tham gia lần đầu.