Ông Trump nói về mức thuế 100% với Trung Quốc, sẽ gặp ông Tập

Ngày 17-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mức thuế 100% mà ông đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ không thể duy trì lâu dài, song cho rằng Bắc Kinh là nguyên nhân khiến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước rơi vào bế tắc, theo hãng tin Reuters.

Trả lời phỏng vấn với đài Fox News, khi được hỏi liệu mức thuế cao như vậy có khả thi không và sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế, ông Trump đáp: “Mức thuế này không thể duy trì được, nhưng đó là con số cần thiết”.

“Họ buộc tôi phải làm vậy” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuần trước, ông Trump đã công bố áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hoá Trung Quốc, đồng thời ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với “mọi phần mềm quan trọng” kể từ ngày 1-11.

Tổng thống Mỹ cũng huỷ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 31-10.

Ông Trump khi đó nói rằng các biện pháp nhằm phản ứng việc Trung Quốc mở rộng đáng kể kiểm soát xuất khẩu đối với các nguyên tố đất hiếm.

Trong bài phỏng vấn phát sóng ngày 17-10, tổng thống Mỹ cho biết sẽ gặp Chủ tịch Tập tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải công bằng” - ông Trump nói thêm.

Sau đó cùng ngày, khi chuẩn bị dùng bữa trưa tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nói: “Trung Quốc muốn đàm phán, và chúng tôi cũng thích đàm phán với Trung Quốc”.

Theo Reuters, giọng điệu mềm mỏng hơn và việc ông xác nhận ý định gặp ông Tập đã giúp kiềm chế đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày 17-10 .

Các chỉ số chính của Phố Wall - vốn biến động mạnh trong tuần qua do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung - đã khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh.

Trong diễn biến liên quan. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong ngày 17-10 để bàn về các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai nước.

“Tôi cho rằng tình hình đã hạ nhiệt. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện sự tôn trọng như cách chúng tôi đã làm, và tôi tin rằng Tổng thống Trump, nhờ mối quan hệ với Chủ tịch Tập, sẽ có thể đưa mọi việc trở lại quỹ đạo tích cực” - ông Bessent nói.

Trung Quốc chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Mỹ.