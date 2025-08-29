Thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh

Vừa về từ Đức, gia đình kịp mua áo cờ đỏ xem diễu binh

Anh Tuấn, chị Thủy (áo cờ đỏ sao vàng) định cư tại Đức từ 20 năm nay. Dịp Quốc khánh 2/9, gia đình quyết định về Việt Nam. Đáp xuống sân bay trong sáng nay, họ đã nhờ người thân mua áo cờ đỏ sao vàng để kịp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

"Ban đầu tôi còn chần chừ, nhưng cả nhà khuyên về Việt Nam vì năm nay kỷ niệm lớn. Cộng đồng người Việt sống ở thành phố tôi cũng về rất đông, khoảng 1.000 người", anh Tuấn cho biết. Đối với anh, đây là dịp rất vui và hạnh phúc. Trước khi về, anh không nghĩ khung cảnh ấn tượng thế này, Việt Nam ngày càng đổi mới.

Gia đình anh Tuấn, chị Thủy vừa từ Đức trở về. Ảnh: Hiếu Lương