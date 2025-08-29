Thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh
Tối 29/8 có lúc trời mưa lớn song cả biển người vẫn đứng ken kín bên đường chờ xem tổng duyệt, nhiều nhóm khuấy động bằng các bài 'Như có Bác trong ngày đại thắng' hay 'Nối vòng tay lớn'.
Lịch trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành
- 6h30: Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.
- Sau khi đi qua quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
+ Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.
+ Tuyến xe bánh lốp: Đi theo 2 hướng
Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu quân dân tại cổng sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Dọc tuyến phố Trần Phú, cờ Tổ quốc tung bay. Người dân cùng nhau hát "Nối vòng tay lớn", vẫy cờ động viên lực lượng chức năng.
Người dân vừa hát vừa vẫy cờ. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân hát Nối vòng tay lớn, 23h tối 28/9. Video: Thanh Hằng
Du khách từ New Zealand đến đường Điện Biên Phủ chờ xem tổng duyệt diễu binh. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng người dân.
Du khách New Zealand chụp ảnh cùng người dân. Ảnh: Võ Thạnh
Anh Tuấn, chị Thủy (áo cờ đỏ sao vàng) định cư tại Đức từ 20 năm nay. Dịp Quốc khánh 2/9, gia đình quyết định về Việt Nam. Đáp xuống sân bay trong sáng nay, họ đã nhờ người thân mua áo cờ đỏ sao vàng để kịp xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
"Ban đầu tôi còn chần chừ, nhưng cả nhà khuyên về Việt Nam vì năm nay kỷ niệm lớn. Cộng đồng người Việt sống ở thành phố tôi cũng về rất đông, khoảng 1.000 người", anh Tuấn cho biết. Đối với anh, đây là dịp rất vui và hạnh phúc. Trước khi về, anh không nghĩ khung cảnh ấn tượng thế này, Việt Nam ngày càng đổi mới.
Gia đình anh Tuấn, chị Thủy vừa từ Đức trở về. Ảnh: Hiếu Lương
Trên tuyến đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai, dòng người đổ về ngày càng đông chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành sáng mai.
Theo kế hoạch, khối đi bộ sẽ từ quảng trường Ba Đình theo đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa. Từ 7h30, chương trình giao lưu quân dân sẽ diễn ra tại sân Quần Ngựa.
Vỉa hè phố Liễu Giai chật kín người. Ảnh: Phạm Chiểu
Phần lớn là các bạn trẻ. Ảnh: Phạm Chiểu
Hàng nghìn người kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Ảnh: Phạm Chiểu
Ông Phạm Văn Tâm, ở Xuân Đỉnh, khoác Quốc kỳ trên vai, đánh trống khuấy động không khí ở phố Trần Phú. Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ nhiều tháng trước, ông đã mua da trâu và gỗ mít để về tự căng trống. "Vất vả nhưng vậy mới ý nghĩa", ông nói.
Xếp hàng từ 3h sáng, lại đông người, ông phải bỏ lại nhiều đồ đạc. Dù vậy, ông quyết tâm giữ lại chiếc trống tự căng, đặt lên chạc cây để "đánh cho mọi người có nhịp hát".
Ông Tâm gõ chiếc trống do mình tự làm. Video: Thanh Hằng
Học viên Nguyễn Trung Hiếu, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân, hướng dẫn người dân sang đường. Trong lúc làm nhiệm vụ, Hiếu cũng dành thời gian chụp ảnh chung cùng trẻ em.
Hai chị em Tô Hà Phương Vy được bố mẹ dẫn ra đường chờ xem đoàn khí tài và tranh thủ chụp hình với học viên Hiếu.
Trên phố Hàng Khay, tình nguyện bắt nhịp để người dân cùng hát vang bài Quốc ca.
Cả "rừng người" hát Quốc ca. Video: Hiếu Lương
Bà Đỗ Thị Tuyết, 70 tuổi, từ Đội Cấn ra phố Liễu Giai xếp hàng qua đêm xem diễu binh. "80 năm mới có sự kiện trọng đại thế này, tôi rất vui sướng. Đất nước mình giờ giàu có, mọi người đều phấn khởi", bà nói.
Bà Đỗ Thị Tuyết, 70 tuổi, từ Đội Cấn ra phố Liễu Giai xếp hàng xem tổng diễu binh. Video: Viết Tuân
Chị Phan Thị Thủy, từ Phú Thọ, xếp hàng đặt chỗ từ 5h sáng nay. Chị cùng 15 phụ nữ trong gia đình tới Hà Nội "đu concert quốc gia" lần hai.
Khu vực Lê Trực - Trần Phú trời vẫn mưa nhỏ, nhưng không làm giảm sự hào hứng của chị Thủy. Chị liên tục hò reo, vẫy cờ và hát cùng những người lạ xung quanh. "Các chiến sĩ đã luyện tập rất vất vả để cho sự kiện quan trọng này, mình chịu khó một chút không vấn đề gì", chị nói.
Chị Phan Thị Thủy từ Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Đông
Hoàng Thị Kim Chi, sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Học viện Tài chính, hỗ trợ lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên phố Trần Phú.
Để trở thành tình nguyện viên cho chuỗi sự kiện A80, từ hai tháng trước, Chi đăng ký thông qua Đoàn trường, rồi được phỏng vấn. Trong buổi tổng duyệt, Chi sẽ làm nhiệm vụ từ 20h30 ngày 29/8 tới hết trưa ngày 30/8. Ngoài phân luồng giao thông như Chi, đội ngũ tình nguyện viên còn hỗ trợ cấp phát đồ ăn cho người dân và lực lượng chức năng.
Hoàng Thị Kim Chi, sinh viên năm cuối ngành Kế toán, Học viện Tài chính. Ảnh: Thanh Hằng
Kim Chi hỗ trợ cảnh sát phân luồng trên phố. Ảnh: Thanh Hằng
Chị Đỗ Thị Trang, nhà ở Hà Đông, cùng chồng và con trai lên phố Liễu Giai nhận chỗ từ trưa. Chị đã chuẩn bị gà luộc, bia, hoa quả từ nhà để ăn đêm, chờ xem đoàn diễu binh vào sáng mai.
"Tôi muốn con trai xem diễu binh để cháu được sống trong không khí hào hùng, sôi động của đất nước những ngày này", chị giải thích.
Gia đình chị Trang và bạn bè. Ảnh: Viết Tuân
Công an TP Hà Nội đã bố trí khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi dọc các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua. Cụ thể, hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung...
Khu vực ưu tiên ở góc Tràng Tiền - Hàng Bài. Ảnh: Hiếu Lương
Theo Công an TP Hà Nội, việc bố trí chỗ ngồi thể hiện tinh thần tri ân với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là cựu chiến binh - những người không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dù thông báo cấm đường 22h, song từ 20h30, cảnh sát đã lập rào chắn cấm phương tiện di chuyển vào đường Nguyễn Chí Thanh đoạn giao cắt với Đê La Thành. Mọi người đi bộ về phía Liễu Giai, Kim Mã để xem diễu binh. Giao thông qua khu vực hiện ùn tắc.
Đoạn Đê La Thành giao với Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Phạm Chiểu
Một số đường bắt đầu được lập rào chắn nên lưu lượng dồn về phía các tuyến còn lại gây ách tắc. Ảnh: Phạm Chiểu
Chị Hoàng Thị Vân (áo đen) cùng đại gia đình gần 30 người vượt quãng đường 40 km từ huyện Chương Mỹ cũ tới khu vực đường Trần Phú từ 7h sáng nay.
Chị và người thân mang theo xoong, nắp vung, thảm bạt, chăn mỏng và loa đài để mở nhạc, hát hò khuấy động không khí, đồng thời sẵn sàng nghỉ qua đêm bên đường. Ba buổi hợp luyện và sơ duyệt trước, chị Vân đều có mặt và thấy đoạn đường này sẽ có nhiều khối diễu binh đi qua.
Trời mưa nhỏ, nhưng tinh thần của chị Vân và gia đình vẫn "rất cao". "Dân chơi không sợ mưa rơi", chị đùa.
Chị Hoàng Thị Vân (áo đen) và gia đình trên đường Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Đông
Hai du khách hào hứng chụp ảnh với gia đình chị Vân. Ảnh: Nguyễn Đông
Gia đình chị Vân hát "Như có Bác trong ngày đại thắng". Video: Thanh Hằng
Trời ngớt mưa, trong lúc chờ đợi đoàn quân diễu binh đi qua, nhiều cô gái tranh thủ selfie, ghi lại khoảnh khắc hiếm có.
Người dân tập trung trước phố Hai Bà Trưng mang cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh selfie. Ảnh: Hiếu Lương
Lực lượng chức năng ngăn rào hai lớp chặn người dân đổ từ Hàng Bài về Hồ Gươm do quá đông. Người dân được yêu cầu vòng về quảng trường Cách mạng tháng Tám, Bà Triệu.
Công an lập rào chắn ngăn người đổ về Hồ Gươm. Video: Hiếu Lương
Đại úy Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội, phân luồng giao thông và chỉ đường giúp người dân tại nút giao đường Trần Phú - Thanh Bảo. Chị Thu cho biết ba hôm hợp luyện và sơ duyệt trước, chị và đồng đội làm nhiệm vụ từ 11h tới khoảng 23h. Riêng hôm nay, thời gian trực dài gần gấp đôi, từ 15h ngày 29/8 tới hết trưa 30/8.
Là mẹ của hai bé 3 và 6 tuổi, chị Thu kể thường ít gặp và chơi cùng con trong dịp nghỉ lễ vì bận làm nhiệm vụ, nhiều hôm mẹ về con đã ngủ. "Tuy nhiên, đây là sự kiện quan trọng của đất nước, chúng tôi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao", chị Thu chia sẻ.
Đại úy Nguyễn Thị Thu, Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân di chuyển trong khu vực cấm phương tiện. Ảnh: Nguyễn Đông
Chị Thu chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. Ảnh: Nguyễn Đông
Khu vực đường Trần Phú - Hùng Vương, trời vẫn mưa nặng hạt. Nhiều gia đình vẫn đội mưa với khuôn mặt rạng rỡ chờ các khối diễu binh đi qua.
Các gia đình tạo dáng dưới trời mưa trên giao lộ Trần Phú - Hùng Vương. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhiệt độ ngoài trời 26 độ C, người phụ nữ cười tươi rói dưới mưa. Ảnh: Quỳnh Trần
Ba bố con chụp ảnh trên đường Hùng Vương. Ảnh: Đức Đồng
Nhóm chị em không ngại mưa. Ảnh: Đức Đồng
Tại ngã tư Điện Biên Phủ giao Hoàng Diệu, công an bắt đầu lập hàng rào, cấm phương tiện đi vào đường Điện Biên Phủ hướng vào quảng trường.
Để phục vụ buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành vào 6h30 ngày 30/8, Công an TP Hà Nội thông báo cấm đường từ 22h ngày 29/8 đến 13h hôm sau. Cụ thể, các tuyến đường tổ chức cấm triệt để phương tiện gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên.
Ngoài ra, còn có các đường phố Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền)...
Được coi là vị trí đắc địa xem diễu binh, ngã tư Trần Phú - Hùng Vương tập trung đông đảo người dân từ sáng nay. Đến tối, trời đổ mưa, nhiều người vẫn không rời bỏ vị trí, trong đó có cả nhiều người lớn tuổi, cựu chiến binh.
Rất đông người đội mưa chờ đợi xem diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Nhiều người lớn tuổi cùng chờ đợi. Ảnh: Quỳnh Trần
Hà Nội ban ngày thi thoảng mưa nhỏ, đến tối trời mưa nặng hạt. Người dân chờ xem diễu binh ở khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học mở ô, mặc áo mưa trùm kín một góc đường.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới và đới gió đông nam, Hà Nội cũng như miền Bắc sẽ mưa lớn. Dự báo, tổng lượng mưa từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8 ở miền Bắc phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.
Trong đó, mưa từ chiều tối nay đến ngày 30/8 khoảng 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ gây ngập ở vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Rừng ô che mưa. Ảnh: Văn Phú
Hà Nội lắp đặt hàng trăm màn hình lớn ở nhiều con phố phục vụ người dân theo dõi hoạt động diễu binh. Video: Anh Phú
Mặc dù trời lất phất mưa, phố đi bộ gần Hồ Gươm, đoạn ngã tư Hàng Khay - Hàng Bài - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng vẫn tập trung đông người đi bộ, vui chơi dưới lòng đường.
Ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền - Hàng Khay. Video: Hiếu Lương
Ngày 2/9, Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.
Hàng nghìn người ngồi kín vỉa hè một số tuyến phố trung tâm Thủ đô từ trưa nay (29/8), để chờ xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ...
