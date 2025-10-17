Nhân sự lãnh đạo chủ chốt sẽ do Bộ Chính trị giới thiệu

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Về trách nhiệm quản lý và quyết định với cán bộ, Quy định số 377 nêu rõ Ban Chấp hành Trung ương định hướng, quyết định các chủ trương, nội dung quan trọng về công tác cán bộ và cán bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trực tiếp quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ; phân công, phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý và các chức danh cán bộ khác.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư quyết định một số khâu, nội dung trong công tác cán bộ.

Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị

Về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, Quy định số 377 nêu: Bộ Chính trị quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị trình Ban chấp hành Trung ương các nội dung quan trọng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ. Bộ Chính trị có trách nhiệm chuẩn bị giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 hồi tháng 5. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ Chính trị cũng có trách nhiệm giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Theo quy định này, Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Chính phủ.

Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi xem xét, quyết định quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị kỷ luật cán bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Về công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định phân công công tác đối với ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết).

Bộ Chính trị cũng chỉ định phó bí thư, ủy viên Quân ủy Trung ương và bí thư, phó bí thư, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định (hoặc thí điểm chỉ định) theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Khi cần thiết, Bộ Chính trị chỉ định bí thư, giao quyền bí thư hoặc giao phụ trách đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị cũng quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ theo thẩm quyền.

Bộ Chính trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét.

Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Bí thư

Ban Bí thư quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ.

Ban Bí thư cũng sẽ quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo ủy quyền của Bộ Chính trị; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị những nội dung về công tác cán bộ và cán bộ do Ban Bí thư quản lý.

Ban Bí thư ủy quyền cho: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét. Trong đó có ủy quyền về quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương...

Ngoài ra, Ban Bí thư có thể ủy quyền bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu; kéo dài nhiệm kỳ đại sứ Việt Nam ở nước ngoài không quá 12 tháng đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý.