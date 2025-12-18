Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33

Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ và người hâm mộ cả nước chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giành Huy chương Bạc SEA Games 33, thành tích “rất đáng trân trọng và tự hào”, phản ánh tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh và truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, SEA Games 33 đánh dấu năm thứ năm liên tiếp Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia góp mặt ở trận chung kết - một minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, bản lĩnh thi đấu cùng sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học của toàn đội.

Những trận đấu giàu cảm xúc, tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ đã mang lại niềm tự hào lớn lao cho Nhân dân cả nước. “Mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý, bởi đó là kết tinh của nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần thể thao cao thượng”, Thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành bền bỉ của người hâm mộ cả nước; sự chia sẻ, hậu thuẫn của gia đình các vận động viên; cùng sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp - những nguồn động lực tinh thần to lớn giúp Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tự tin, vượt qua khó khăn và cống hiến hết mình.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp chặt chẽ; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục có kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho bóng đá nữ, tạo điều kiện thuận lợi để đội tuyển nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì sự ổn định và hướng tới những thành công lớn hơn trên đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ niềm tin rằng Ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm; không ngừng rèn luyện, thi đấu với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của Nhân dân, vì màu cờ sắc áo và vinh quang của Tổ quốc.