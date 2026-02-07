Ông Trump gây phẫn nộ vì đăng video được cho là xúc phạm ông bà Obama

Cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama xuất hiện trên sân khấu trong đêm thứ hai của Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tại Chicago tháng 8/2024. Ảnh: GI.

Vợ chồng ông Obama bất ngờ xuất hiện thoáng qua gần cuối đoạn video ngắn, vốn lan truyền những tuyên bố sai sự thật rằng máy bỏ phiếu đã giúp đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, với khuôn mặt của họ được ghép lên thân hình của loài vượn. Khi những hình ảnh này xuất hiện, trong khoảng một giây, đoạn đầu bài hát “The Lion Sleeps Tonight” vang lên trong nền.

Bài đăng gợi nhớ đến lối so sánh phân biệt chủng tộc giữa người da đen và khỉ, ngay lập tức đã gây ra phản ứng dữ dội.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng ông Trump "nên xóa video đó đi".

“Tôi cầu mong đó là tin giả vì đó là điều phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy từ Nhà Trắng này” - ông Scott, nghị sĩ ở Nam Carolina và là đồng minh thân cận của Trump, viết trên X. “Tổng thống nên gỡ bỏ nó”.

Lời chỉ trích hiếm hoi từ Scott, người là thượng nghị sĩ da đen duy nhất thuộc đảng Cộng hòa và từng là ứng cử viên phó tổng thống, được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump chia sẻ video trên Truth Social.

Ông Scott cũng là chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia, dẫn đầu nỗ lực giữ vững thế đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Văn phòng Thống đốc California Gavin Newsom đã lên án đoạn video trong một bài đăng trên X, trong đó viết: “Hành vi đáng ghê tởm của Tổng thống. Mỗi đảng viên Cộng hòa đều phải lên án điều này. Ngay lập tức”.

Vào thứ Sáu, Nhà Trắng đã bác bỏ những phản ứng dữ dội về đoạn video. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi đó là "sự phẫn nộ giả tạo".

"Đây là hình ảnh từ một video châm biếm trên internet, trong đó miêu tả Tổng thống Trump như Vua của rừng xanh và các thành viên đảng Dân chủ như các nhân vật trong phim Vua sư tử" - cô nói.

Vụ việc này là ví dụ mới nhất cho thấy ông Trump đang bị chỉ trích vì chia sẻ nội dung phân biệt chủng tộc trên nền tảng mạng xã hội của mình.

Năm ngoái, ông đăng tải một video được cho là do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả cảnh cựu Tổng thống Barack Obama bị bắt giữ tại Phòng Bầu dục. Cuối năm ngoái, ông Trump và các thành viên trong chính quyền của ông cũng chia sẻ những hình ảnh và video đã được chỉnh sửa kỹ thuật số về Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đeo ria mép giả và đội mũ sombrero, những hình ảnh mà Jeffries công khai mô tả là phân biệt chủng tộc.