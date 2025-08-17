Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam

Sự kiện: Thời sự
Sau khi kết thúc trận bán kết 2 giữa đội bóng nữ Việt Nam và Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính từ khán đài A xuống sân bóng Lạch Tray thăm hỏi, động viên ban huấn luyện và các tuyển thủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 1

Tối 16/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) diễn ra trận bán kết 2 Giải bóng đá nữ Đông Nam Á giữa đội tuyển nữ Việt Nam với U23 Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 2

Hơn 16.000 cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng trên khán đài A-B trong sân bóng Lạch Tray cổ vũ cuồng nhiệt cho đội bóng nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 5

Ngay nửa đầu hiệp một, đội bóng nữ Australia đã vượt lên dẫn trước với pha ghi bàn của Aideen Keane và McKenna.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 8

Sau giờ nghỉ giải lao, sân vận động Lạch Tray tiếp đón cổ động viên đặc biệt đó là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 9

Hàng vạn cổ động viên liên tục tiếp lửa cuồng nhiệt từ khán đài đã giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Những phút cuối trận, Bích Thùy đã ghi bàn rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, đội bóng nữ Việt Nam không thể san bằng khoảng cách, thất bại với tỷ số chung cuộc 1-2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên tuyển nữ Việt Nam - 12

Sau kết thúc trận đấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống sân bóng gặp gỡ, động viên ban huấn luyện và các nữ cầu thủ. Trong buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung chia sẻ, ban huấn luyện và các cầu thủ cảm ơn Thủ tướng đã động viên và hứa sẽ nỗ lực cố gắng hết sức trong trận tranh huy chương đồng sắp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư mừng thành tích của tuyển U23 Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư mừng thành tích của tuyển U23 Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt chính phủ và nhân dân cả nước gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, biểu dương sự nỗ lực của đội tuyển U23 Việt Nam

Bấm xem >>

Theo Nguyễn Hoàn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

17/08/2025 07:59 AM (GMT+7)
