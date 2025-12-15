Đoàn Thể thao Việt Nam phản ứng vụ lãnh đạo hiệp hội khiến kình ngư Mỹ Tiên khóc nức nở trên bể bơi

“Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội, hay đại diện các liên đoàn, hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên (VĐV) trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33”-thông báo của đoàn TTVN tại SEA Games 33 cho biết.

Trước đó vào tối 13/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCB cự ly 400m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 33. Cô về sau VĐV chủ nhà Thái Lan, Kamonchanok Kwanmuang.

Sau khi nhận huy chương và rời bục, Mỹ Tiên gặp Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng. Ông Hùng làm động tác thị phạm và có lời nói khiến Mỹ Tiên bặm môi khóc. Kình ngư trẻ sau đó rời đi, không kịp chụp hình cùng tấm HCB.

Lãnh đạo đoàn TTVN tại SEA Games 33 cho biết không đồng tình với hành động của ông Đinh Việt Hùng. Đồng thời lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đề nghị các lãnh đội, đại diện các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, bơi lội là một trong những môn kỳ vọng nhiều HCV của thể thao Việt Nam với các gương mặt như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Mỹ Tiên hay em trai kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Quang Thuấn...

