Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, ít mưa.

Miền Bắc tiếp tục những ngày rét khô, ô nhiễm không khí.

Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực ven biển từ Huế đến Phú Yên cũ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong những ngày tới có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khánh Hòa – Bình Thuận cũ hôm nay có mây, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.