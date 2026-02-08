Thời tiết hôm nay 8/2: Hà Nội mưa, rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 22–25 độ. Ngay từ chiều tối và tối 7/2, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, cụ thể từ đêm 7/2 đến sáng ngày 9/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ.

Còn tại khu vực Bắc Bộ trong các ngày 8–9/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Riêng khu vực Hà Nội, từ đêm 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào, trong các ngày 8–9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10–12 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0–6,0m. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 07/02 mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao 2,0–4,0m. Từ gần sáng ngày 08/02: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực đêm 7/2 và ngày 8/2/2026:

TP. Hà Nội: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét, từ mai trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, từ mai trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, riêng Lai Châu và Điện Biên 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời chuyển rét, từ mai trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, từ mai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc ngày mai trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 15-18, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-21, phía Nam 21-24 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ mai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.