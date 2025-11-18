Diễn biến mưa lũ những ngày tới thế nào?

Mưa lũ tiếp tục phức tạp

Ngày 18/11, Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã họp trực tuyến về tình hình mưa lũ phức tạp ở miền Trung hiện nay.

Phân tích về xu thế mưa trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh và gió Đông, gây mưa lớn kéo dài. Lượng mưa phổ biến 120 - 250mm, có nơi vượt 450mm, đặc biệt tại khu vực Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Khánh Hòa, cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, cùng với ngập úng ở các đô thị thấp trũng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia báo cáo về tình hình mưa lũ ở Trung Bộ.

"Diễn biến mưa còn phức tạp đến ngày 20/11 do đó đề nghị các địa phương chủ động phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường", ông Nguyễn Văn Hưởng nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện trạng lũ tại các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục diễn biến phức tạp, dù xu thế chung là đang xuống. Mực nước trên các sông ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn ở mức cao, một số trạm vượt báo động, đòi hỏi các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Khuyến cáo mưa lớn còn có khả năng kéo dài cục bộ, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó và cảnh báo.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát hệ thống đo mưa và trạm khí tượng tự động, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các lỗi dữ liệu; đồng thời xây dựng phương án dự phòng để bảo đảm thông tin phục vụ cảnh báo, dự báo liên tục.

Các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh chủ động nêu nhu cầu thông tin đặc thù địa phương và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với báo chí nhằm truyền tải kịp thời, khách quan các khuyến cáo đến người dân.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết Khánh Hòa ghi nhận 6 người chết trong vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C; một người chết, một người mất tích do mưa lớn gây sạt lở sườn núi vào lán trại tại đèo Khánh Sơn; một người mất tích do lũ cuốn tại phường Bắc Nha Trang.

Mưa lũ ở Trung Bộ vẫn còn rất phức tạp.

Đà Nẵng ghi nhận ba người mất tích tại xã Hùng Sơn do lở núi ngày 14/11. Do mưa lớn, chính quyền địa phương đã tạm dừng việc tìm kiếm. Tại Quảng Trị, tài xế xe đầu kéo mất tích tại cầu tràn A Rong Trên, xã La Lay, chưa được tìm thấy. Huế cũng có một người mất tích do lũ cuốn khi bị lật ghe tối 17/11.

Về ngập lụt, theo thống kê toàn TP Huế hiện có hơn 7.610 ngôi nhà ngập 0,3-0,5 m, một số xã bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu, vùng hạ lưu sông Bồ. Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông ở nhiều quốc lộ qua Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Miền Bắc hứng đợt lạnh nhất từ đầu mùa

Sáng nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ và trạm Lý Sơn gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế trời chuyển lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15°C Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12°C; vùng núi cao có nơi dưới 5°C; Quảng Trị và Huế 17-19°C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đây là đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Theo dự báo thời tiết, khí áp tại vùng tâm rét lên tới 1075mb; nhiệt độ tại trung tâm giảm xuống dưới âm 30 độ C; hướng di chuyển của đợt rét này lại đi theo chiều Bắc - Nam, thẳng từ phía Bắc xuống. Ngoài không khí lạnh mạnh, thẳng Bắc thì từ đêm 18/11 đến hết ngày 19/11, miền Bắc còn xuất hiện mưa.

"Mưa cộng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh. Ngày 18 - 19/11 sẽ là 2 ngày rét nhất với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; từ ngày 20/11 miền Bắc mưa sẽ giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng; mà điều kiện xảy ra sương muối thì phải là ít đến quang mây về đêm, nên khả năng xuất hiện băng giá giai đoạn 2 ngày đầu thì không cao, nhưng giai đoạn từ 20 - 22 và 23/11 là có thể, nhất là ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc”, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 – 10; biển động mạnh; sóng 3 – 5m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7 – 8, giật cấp 9 – 10; sóng 4 – 6m; biển động mạnh. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9; sóng 4 – 6m; biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8; sóng 3 – 5m; biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.