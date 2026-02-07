Ô nhiễm không khí ở nhiều tỉnh miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Nhiều khu vực ô nhiễm không khí kéo dài cả ngày

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 6/2, chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại một số tỉnh, thành phố ở mức rất kém và xấu.

Chỉ số ô nhiễm không khí quy định chất lượng không khí dựa trên thang điểm từ 0 đến 500, phân loại thành 6 mức độ với các màu sắc và cảnh báo sức khỏe tương ứng. Các mức độ này bao gồm: Tốt (0-50, xanh lá), trung bình (51-100, vàng), không lành mạnh cho nhóm nhạy cảm (101-150, cam - kém), không lành mạnh (151-200, đỏ - xấu), rất không lành mạnh (201-300, tím - rất kém) và nguy hại (trên 300, nâu).

Hà Nội mù mịt vì ô nhiễm không khí. Ảnh: Tuấn Anh

Tại Thái Nguyên, lúc 10h sáng nay chỉ số chất lượng không khí lên tới 295. Tiếp đến là Thủ đô Hà Nội ở mức xấu, màu đỏ trên thang cảnh báo. Còn lại các tỉnh thành khác như Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng ở mức trung bình và kém. Dự báo tình trạng ô nhiễm không khí có thể còn kéo dài đến sáng 7/2. Trưa chiều mai một đợt không khí lạnh mạnh tràn về gây mưa rét mới làm sạch bầu không khí.

Sáng nay (6/2), sương mù dày đặc và trần mây thấp tại sân bay Nội Bài khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhiều chuyến bay phải lùi giờ cất cánh hoặc chuyển hướng hạ cánh. Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, từ hôm qua 5/2 đến sáng nay 6/2, nhiều chuyến bay của hãng phải cất, hạ cánh muộn hơn so với quy định. Nguyên nhân là sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, hoạt động khai thác bay đang được điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

"Tháng 1 và 2 hàng năm, không khí lạnh lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào, miền Bắc thường xuất hiện sương mù dày, làm giảm tầm nhìn tại các sân bay và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay. Thông thường vào sáng sớm, nhiều chuyến bay phải cất cánh muộn. Đến khoảng 11h trở ra, sương mù hết, các chuyến bay mới có thể cất, hạ cánh an toàn nhất", vị này thông tin.

Trước đó, sáng 5/2, bầu trời Hà Nội bao phủ bởi lớp sương mù kèm bụi mịn khiến tầm nhìn giảm mạnh và không khí trở nên đặc quánh. Khi di chuyển ngoài đường, nhiều người dân cho biết cảm nhận rõ sự ngột ngạt, khó thở, đặc biệt tại các tuyến giao thông đông đúc và khu vực nội thành.

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi chất lượng không khí IQAir, vào lúc 8h cùng ngày, Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ sau Delhi (Ấn Độ). Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội ghi nhận ở mức 194, thuộc ngưỡng có hại cho sức khỏe. Đây là mức ô nhiễm cao, có thể ảnh hưởng tới cả người khỏe mạnh nếu tiếp xúc kéo dài ngoài trời.

Hà Nội thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí

Sáng 6/2, TP Hà Nội đã triển khai thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí cho Thủ đô - HanoiAir. Hệ thống HanoiAir cho phép theo dõi dự báo chất lượng không khí trong 9 ngày tiếp theo. Dữ liệu được cập nhật chi tiết đến từng địa phương của Hà Nội, đồng thời mở rộng sang các khu vực, tỉnh thành lân cận.

Không chỉ cung cấp thông tin cho người dân, HanoiAir còn được xác định là công cụ hỗ trợ quản lý. Trên cơ sở dự báo chất lượng không khí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế phát sinh nguồn ô nhiễm như: tăng cường kiểm tra, giám sát kiểm soát bụi tại các công trình xây dựng, xử lý các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải xây dựng vi phạm quy định; thường xuyên tưới nước giảm bụi, rửa đường, phun sương …

Bà Lưu Thanh Chi, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết: "Chúng tôi thấy vận hành khá tốt, sai số ít và đưa ra cảnh báo cho từng xã, phường của Hà Nội về chất lượng không khí ngày hôm đó và mấy ngày sau như thế nào để chúng tôi phục vụ công tác quản lý".

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến đợt ô nhiễm lần này là do điều kiện thời tiết bất lợi. Trạng thái ít gió, độ ẩm cao khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, tích tụ trong tầng không khí thấp. Bên cạnh đó, hoạt động giao thông và sinh hoạt gia tăng mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán tạo thêm áp lực lớn lên môi trường không khí đô thị.

PGS.TS Hoàng Xuân Cơ, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh rằng giảm ô nhiễm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn đòi hỏi hành động từ mỗi cá nhân: tiết kiệm nguyên liệu, hạn chế lãng phí, và thay đổi thói quen tiêu dùng, sinh hoạt để giảm phát thải.

Không khí sạch là lợi ích chung và để có được điều đó cần nỗ lực đồng bộ từ nhiều phía. Cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt nguồn thải, doanh nghiệp phải tuân thủ và nâng cao tiêu chuẩn xử lý, khoa học tiếp tục tìm giải pháp, trong khi mỗi người dân bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất: chọn khẩu trang đúng, tránh nguồn ô nhiễm cục bộ, không đốt rác hay rơm rạ bừa bãi. Những thay đổi đời thường ấy, khi nhân rộng, sẽ góp phần giảm áp lực lên môi trường và mang lại bầu không khí tốt hơn cho cộng đồng.