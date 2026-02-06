Phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại cầu Long Biên, phong tỏa chạy tàu để sửa chữa khẩn cấp

Vào lúc 18h15 ngày 2/2/2026, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa Ô10 và Ô11) nhịp 18 cầu Long Biên. Qua kiểm tra cho thấy, bản thép tiếp điểm tại vị trí này bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với công trình và giao thông đường sắt.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp khẩn cấp. Về tổ chức vận tải, khu gian Hà Nội - Gia Lâm được phong tỏa, các tuyến tàu khách và tàu hàng qua cầu Long Biên được điều chỉnh lộ trình, trong đó tuyến Hà Nội - Hải Phòng tổ chức đón, trả khách tại ga Gia Lâm.

Để bảo đảm an toàn trước mắt, lực lượng chức năng tổ chức cảnh giới, phòng vệ đường bộ hành hai đầu cầu 24/24h. Đồng thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam huy động đơn vị tư vấn và thi công lắp dựng hệ trụ tạm bằng cột Palê, thép hình nhằm chống đỡ nút dàn bị hư hỏng.

Công tác thử tải theo tải trọng hiện hành được thực hiện vào 20h ngày 3/2/2026, tuy nhiên kết quả cho thấy kết cấu vẫn còn ứng suất và biến dạng dư, chưa đủ điều kiện an toàn để cho phép tàu chạy qua cầu.

Sự cố đứt nút dàn thép tại nhịp 18 cầu Long Biên khiến ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm, thử tải cho thấy chưa đủ điều kiện an toàn để chạy tàu, đang khẩn trương sửa chữa.

Hiện Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải được giao nhiệm vụ thường xuyên theo dõi các vị trí trụ Palê tạm và nút giàn bị hư hỏng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu bất thường, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Song song với đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lập và triển khai phương án sửa chữa khẩn cấp, gia cố và thay thế các nút giàn thép mạ thượng bị hư hỏng.

Theo kế hoạch, công tác sửa chữa trước mắt tập trung thay thế các bản thép tiếp điểm và nút dàn thép mạ thượng giữa Ô10 và Ô11 nhịp 18, dự kiến hoàn thành vào ngày 11/2/2026. Sau khi hoàn tất, cầu sẽ được thử tải lại; trường hợp kết quả đáp ứng yêu cầu an toàn, ngành đường sắt sẽ xem xét cho phép khai thác tàu nhẹ qua cầu.

Về lâu dài, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức kiểm định riêng đối với nhịp 18, đồng thời kiểm tra, đánh giá tổng thể các nhịp kết cấu dàn khác của cầu Long Biên, từ đó đề xuất giải pháp sửa chữa, gia cố phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng cùng Cục Đường sắt Việt Nam cho phép đơn vị chủ động triển khai gia cố và kiểm định khẩn cấp các nút dàn, kết cấu dàn chủ để đánh giá chính xác trạng thái chịu lực, dự báo nguy cơ hư hỏng tương tự và có giải pháp xử lý căn cơ, lâu dài.