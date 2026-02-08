Thiết giáp hạm lớp Trump khó chống đỡ siêu tên lửa Zircon của Nga

Con tàu được đề xuất mang tên USS Defiant, thuộc lớp Trump, được mô tả như một chiến hạm mặt nước khổng lồ với hỏa lực mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng được đặt vào nó, nhiều chuyên gia cho rằng USS Defiant sẽ gần như không có khả năng phòng thủ hiệu quả nếu phải đối đầu với các vũ khí siêu thanh tiên tiến của Nga, đặc biệt là tên lửa Zircon được triển khai trên tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov.

Tuần dương hạm hạt nhân Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Trên thực tế, USS Defiant không phải là thiết giáp hạm theo nghĩa truyền thống. Thay vì được bọc giáp dày và trang bị pháo hạm cỡ lớn như các chiến hạm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, con tàu này được hình dung như một "tàu kho vũ khí" nổi trên biển, với lượng giãn nước dự kiến hơn 35.000 tấn và tới 128 ống phóng thẳng đứng. Nó được kỳ vọng sẽ mang theo nhiều loại tên lửa tấn công tầm xa, tên lửa đánh chặn, thậm chí cả vũ khí năng lượng định hướng và tên lửa siêu thanh do Mỹ phát triển trong tương lai.

Dù vậy, tất cả mới chỉ dừng ở mức ý tưởng, bởi cho đến nay Hải quân Mỹ vẫn chưa đóng chiếc tàu nào thuộc lớp này và cũng chưa triển khai rộng rãi các hệ thống vũ khí được quảng bá cho nó.

Trong khi đó, Nga đã có sẵn một nền tảng tác chiến tương tự nhưng ở trạng thái hoàn thiện và sẵn sàng chiến đấu. Tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov, thuộc lớp Kirov, đã được hiện đại hóa sâu rộng và là một trong những chiến hạm mặt nước mạnh nhất thế giới hiện nay.

Dù có lượng giãn nước nhỏ hơn USS Defiant theo dự kiến, Admiral Nakhimov lại sở hữu ưu thế rõ rệt về hỏa lực thực tế, với các tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks và đặc biệt là tên lửa siêu thanh Zircon. Đi kèm với đó là hệ thống phòng không nhiều lớp dựa trên các biến thể hải quân của S-300 và S-400, cùng các tổ hợp phòng thủ tầm gần Pantsir-M, tạo thành một lá chắn tương đối dày đặc trước các đòn tấn công từ trên không.

Trong một kịch bản đối đầu giả định, hai chiến hạm này sẽ không tiếp cận nhau ở cự ly gần như các trận hải chiến cổ điển. Trận chiến, nếu xảy ra, sẽ là cuộc đấu tên lửa tầm xa, nơi mỗi bên cố gắng phát hiện, theo dõi và tấn công đối phương từ khoảng cách lớn nhất có thể.

USS Defiant có thể tận dụng mạng lưới cảm biến, vệ tinh, máy bay không người lái (UAV) và khả năng tác chiến hợp nhất vượt trội của Mỹ để phóng các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa LRASM hoặc các loại tên lửa hành trình khác. Tuy nhiên, lợi thế này có thể không đủ để bù đắp cho điểm yếu then chốt của con tàu: khả năng phòng thủ trước vũ khí siêu thanh.

Tên lửa Zircon của Nga được thiết kế để bay với tốc độ cực cao, quỹ đạo phức tạp và thời gian tiếp cận mục tiêu rất ngắn, khiến các hệ thống phòng không hiện nay gần như không kịp phản ứng. Ngay cả khi USS Defiant có thể phát hiện sớm cuộc tấn công, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các hệ thống đánh chặn của Mỹ đủ tin cậy để vô hiệu hóa một loạt đòn tấn công bằng Zircon. Nếu Admiral Nakhimov phóng nhiều tên lửa siêu thanh cùng lúc, khả năng sống sót của chiến hạm Mỹ sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Kích thước khổng lồ và chi phí lớn cũng là bất lợi nghiêm trọng đối với USS Defiant. Một con tàu lớn như vậy sẽ dễ bị phát hiện và theo dõi, đồng thời trở thành mục tiêu ưu tiên trong mọi cuộc xung đột. Việc mất đi một chiến hạm có giá trị như USS Defiant không chỉ là tổn thất về vật chất, mà còn là đòn giáng mạnh vào năng lực tác chiến mặt nước và uy tín quân sự của Mỹ, khiến các nhà hoạch định chiến lược khó chấp nhận mạo hiểm.

Ngược lại, thiết kế của Admiral Nakhimov tập trung tối đa vào khả năng gây sát thương và chịu đòn. Với động cơ hạt nhân, con tàu có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần tiếp tế, đồng thời mang theo khối lượng vũ khí khổng lồ. Dù hệ thống cảm biến và khả năng kết nối mạng của nó có thể kém hiện đại hơn so với các nền tảng của Mỹ, nhưng trong một cuộc đối đầu trực diện, yếu tố quyết định không phải là ai "nhìn thấy trước", mà là ai có thể tung ra đòn đánh mà đối phương không thể ngăn chặn.