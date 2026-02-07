Miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh trước và sau Tết Nguyên đán

Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh trước Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, người dân miền Bắc sẽ đón Tết trong thời tiết đẹp. Từ mùng 1 - 4 Tết, buổi sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 24-27 độ, thấp nhất 12-14 độ. Trong hai ngày 5 - 6 Tết, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh khiến trời chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu, chuyển rét.

Trước khi đón Tết trong điều kiện thời tiết ấm, miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt không khí lạnh tràn xuống trong chiều và tối 7/2 sẽ gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong hai ngày 8 - 9/2 (21 - 22 tháng Chạp), vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá.

3 đợt không khí lạnh dồn dập nhưng Tết Nguyên đán ở miền Bắc vẫn nắng ấm, trời đẹp.

Từ ngày 11 - 13/2 (24 - 26 tháng Chạp), thêm một đợt không khí lạnh tăng cường có tính chất lệch đông khiến miền Bắc trải qua những ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trước khi hửng nắng vào dịp Tết. Nhiệt độ cao nhất thời kỳ này từ 20-23 độ, thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thanh Hoá đến Huế thời tiết khá tương đồng với miền Bắc nhưng nền nhiệt cao hơn. Dự báo từ mùng 1-4 Tết, khu vực này sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, thấp nhất 15-17 độ.

Từ mùng 5 Tết, khu vực này bắt đầu giảm nhiệt. Sang mùng 6 Tết có mưa, mưa rào rải rác, đồng thời nền nhiệt giảm, trời chuyển rét.

Trước khi đón Tết, từ 8-9/2 (21-22 tháng Chạp), khu vực này có mưa rào và dông rải rác, riêng Hà Tĩnh đến Huế cục bộ có mưa to. Trời chuyển rét, trong đó Thanh Hoá và Nghệ An có thể rét đậm cục bộ với nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, cao nhất 16-19 độ. Hà Tĩnh đến Huế nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 20-23 độ.

Từ ngày 10-16/2 (23-29 tháng Chạp) khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng 11-12/2 (24-25 tháng Chạp) trời có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ, cao nhất 22-26 độ.

Nam Bộ đón mưa trái mùa

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong những ngày Tết sẽ duy trì thời tiết sáng hửng nắng, ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng sớm có thể se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-31 độ.

Trước khi đón Tết, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) đón nhiều ngày mưa.

Dự báo từ 8-9/2 (21-22 tháng Chạp), khu vực này có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ, cao nhất 20-24 độ. Sau đó, trong hai ngày 11-12/2 (24-25 tháng Chạp), khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, từ 26 tháng Chạp, nhiệt độ tăng dần.

Khu vực Tây Nguyên từ nay đến 29 tháng Chạp, trời ít mưa, ngày nắng, rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-19 độ, cao nhất 26-30 độ.

Từ mùng 1-6 Tết, ngày nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ từ ngày 20-29 tháng Chạp trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ, cao nhất 30-34 độ. Từ mùng 1-6 Tết trời nắng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến Tết Nguyên đán:

1. Khu vực Bắc Bộ

2. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế

3. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

4. Khu vực cao nguyên Trung Bộ

5. Khu vực Nam Bộ

6. Khu vực Hà Nội