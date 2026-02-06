Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn xuống, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển rét đậm do đón đợt không khí lạnh mới

Theo bản tin dự báo thời tiết, miền Bắc sắp bước vào đợt rét mới khi khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển tràn về nước ta, chấm dứt chuỗi ngày sương ẩm.

Khoảng chiều thứ Bảy (ngày 7/2), không khí lạnh ảnh hưởng rõ rệt đến miền Bắc. Cảnh báo từ đêm 7/2 đến 9/2, miền Bắc xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trời nhiều nơi có mưa. Nhiệt độ ban ngày có nơi từ 13-16 độ; về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm xuống còn 10-13 độ, vùng núi từ 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Dự báo đợt rét này kéo dài khoảng 2 ngày, đến ngày 10/2 trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.

Trước khi đón không khí lạnh, sáng nay gió Đông Nam vẫn hoạt động mạnh nên ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục xảy ra tình trạng sương mù dày. Một số nơi như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, vùng đồng bằng ven biển có khả năng xảy ra cả mưa nhỏ, mưa phùn.

Đến trưa và chiều sương tan bớt, trời tạnh mưa. Ở phía Đông Bắc Bộ chủ yếu trạng thái trời nhiều mây, mức nhiệt cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các nơi khác từ 21-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ tại phường Điện Biên Phủ lên đến 29 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ chỉ riêng Thanh Hóa có sương mù và mưa nhỏ vào sáng sớm. Các nơi khác trời tiếp tục không mưa và có nắng. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa trở xuống Huế phổ biến trong khoảng 24-29 độ. Từ Đà Nẵng trở vào Lâm Đồng, mức nhiệt trong khoảng 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, đến trưa chiều mức nhiệt tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất từ 26-30 độ, trời ấm.

Thời tiết tại Nam Bộ từ sáng đến chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại phường Bến Thành (TPHCM), phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và các nơi khác từ 31-33 độ. Một số nơi của miền Đông Nam Bộ mức nhiệt lên đến 34 độ, trời khá nóng.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần miền Bắc trời trở rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, miền Đông có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.