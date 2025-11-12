Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực phía Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo từ đêm mai (13/11) đến ngày 16/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường, kết hợp với trường phân kỳ trên cao gây ra hình thái thời tiết ban ngày nắng mạnh, ban đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

Miền Bắc sẽ nắng vào trưa chiều nay.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 15/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ nay đến hết tuần, Nam Bộ thời tiết đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ, khoảng từ ngày 16-21/11, khu vực Nam Bộ có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.