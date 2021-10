Rà soát tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng về việc ăn chặn tiền từ thiện

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 21:10 PM (GMT+7)

Công an TP HCM đang yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát tố cáo về việc ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nêu trong các buổi livestream.

Ngày 3-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ký công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.

Công an TP HCM đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream nói về việc các cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi và ăn chặn tiền từ thiện như: Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, MC Trấn Thành...

Không chỉ yêu cầu sao kê tiền từ thiện mà bà Phương Hằng còn kêu gọi nghệ sĩ phải sao kê thuế để chứng minh sự trong sạch.

Sau những buổi livestream này, MC Trấn Thành đã sao kê tài khoản ngân hàng và đưa lên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Hoài Linh cũng sao kê tài khoản và sau đó chuyển tiền từ thiện hơn 14 tỉ đồng đến các tỉnh, thành để giúp đỡ bà con. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫn phẫn nộ vì Hoài Linh nhận hơn 14 tỉ đồng nhưng chậm cứu trợ.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, sau khi bà Phương Hằng livestream nói rằng "nằm mơ" cặp vợ chồng này ăn chặn tiền từ thiện hàng trăm tỉ đồng thì Thủy Tiên đã đến ngân hàng sao kê và phát trực tiếp trên facebook.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì không công bố sao kê như nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khác mà hẹn khán giả sẽ làm rõ trắng đen bằng pháp luật. Sau khi nộp đơn đến Công an TP HCM tố cáo bà Phương Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm nhân phẩm, giới tính...ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định sẽ mời kiểm toán làm việc minh bạch.

Trước đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra xác minh nguồn tin. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để rà soát, xác định những tài khoản đã huy động từ thiện nhằm làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự cũng phối hợp với Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban mặt trận tổ quốc một số tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để xác minh, làm rõ số tiền, hàng mà các cá nhân đã cứu trợ, từ thiện ở các địa phương đó.

Trung tướng Tô Ân Xô còn cho biết thêm, cơ quan công an đã mời một số cá nhân, tổ chức làm việc và đề nghị cung cấp thông tin để sớm làm rõ các vấn đề liên quan. Cục Cảnh sát hình sự cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự ở một số địa phương rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để có hành vi trục lợi, chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ra-soat-to-cao-cua-ba-nguyen-phuong-hang-ve-viec-an-chan-tien-tu-th...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/ra-soat-to-cao-cua-ba-nguyen-phuong-hang-ve-viec-an-chan-tien-tu-thien-20211003200539426.htm