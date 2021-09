Tin tức 24h qua: Phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên; Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình không thể khắc phục 658 tỷ tiền nợ thuế... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

Sau khi có kết quả giám định, ngày 24/9, Công an TP.HCM đã phục hồi việc xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông báo của Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng gởi đơn đến Công an TP HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên do chưa có kết quả giám định nên ngày 18/7, Công an TP HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên vì chiếm đoạt của bà hơn 200 tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung và việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận cùng và một số hoạt động khác.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình không thể khắc phục 658 tỷ tiền nợ thuế

Mới đây, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (KLHTTQG) đã có công văn gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ VH-TT&DL cho biết không thể thực hiện được việc thu hồi 658 tỷ đồng tiền thuê đất từ năm 2009-2018 mà đơn vị này chưa nộp.

Trong công văn, KLHTTQG nêu: “Việc truy thu tiền thuê đất này, KLHTTQG không thể thực hiện được.

Kính đề nghị Tổng cục TDTT báo cáo Bộ VH-TT&DL thống nhất với Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội trình Chính phủ cho phép KLHTTQG miễn truy thu nộp tiền thuê đất cho Nhà nước”.

Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình nhìn từ trên cao

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, số tiền vi phạm của KLHTTQG là gần 777 tỷ đồng, trong đó có 658 tỷ đồng tiền thuê đất chưa nộp và chậm nộp tại Chi Cục thuế Nam Từ Liêm.

Từ năm 2009, KLHTTQG đã tự ý cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê đất trên phần đất đã giải phóng mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đáng nói, các doanh nghiệp và KLHTTQG không nộp tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước với con số lên tới 658 tỷ đồng như đã nêu.

Chính thức bàn giao 9 con hổ được giải cứu cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An

Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, Công an Nghệ An đã chính thức bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh này 9 con hổ còn sống sau vụ giải cứu 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành) để quản lý và xử lý theo quy định.

Ông Phạm Đức Thành - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết:" Sau khi được bàn giao, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xác nhận 9 con hổ này rất khỏe mạnh".

9 con hổ còn sống được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An)

Trước đó, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tại đây, Công an phát hiện tổng cộng 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

Riêng vụ nuôi nhốt 3 con hổ trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang được Công an huyện Yên Thành thụ lý điều tra.

Dự kiến trước 30/9 sẽ dỡ bỏ rào chắn, dây thép gai ở TPHCM

Ngày 25/9, Bộ Y tế công bố 9.682 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cuba đã bàn giao 1,05 triệu liều vắc-xin Abdala để chuyển về Việt Nam, số vắc- xin này đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước để chuyển về Việt Nam, kịp thời tham gia phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Tại TPHCM, từ nay đến 30/9, các hàng rào, dây kẽm gai… sẽ được gỡ bỏ trên các tuyến đường ở TP.HCM để chuẩn bị bước sang giai đoạn mới từ 1/10; riêng các cửa ngõ ra vào TP.HCM vẫn còn chốt chặn để bảo vệ an toàn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh đó, xe buýt, taxi, ô tô công nghệ, xe hợp đồng, xe du lịch ở TP HCM được đề xuất cho hoạt động trở lại từ ngày 1/10 với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế.

Tại Hà Nam: Thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2 tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

