2 đối tượng đi xe máy tông Đại úy Lê Đình Công và cái kết chờ kẻ 'thông chốt'

Tối 21/8, khi làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát, Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội), bị 2 đối tượng điều khiển xe máy liều lĩnh “thông chốt”, tông thẳng vào người, khiến anh trọng thương và phải cấp cứu khẩn cấp.

Hành vi manh động này gây bức xúc trong dư luận vì không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng cán bộ chiến sĩ mà còn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong thời điểm cả nước chuẩn bị cho sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng.

Ngay sau vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nhân thân, ý thức chủ quan và truy cứu trách nhiệm hình sự với các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với Đại úy Lê Đình Công.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan vụ việc, về góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho rằng hành vi này là “rất ngông cuồng, coi thường pháp luật và cần bị xử lý nghiêm khắc”.

Theo luật sư Cường, thời điểm cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an đang gấp rút luyện tập cho lễ diễu binh, thì đa số người dân Thủ đô đều tuân thủ quy định giao thông, nhường đường cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, hai thanh niên này lại điều khiển mô tô tốc độ cao, đi vào tuyến đường cấm, bất chấp tín hiệu dừng xe từ lực lượng chức năng, dẫn tới việc tông trực diện vào chiến sĩ CSCĐ.

“Từ clip hiện trường có thể thấy hành vi của các đối tượng mang dấu hiệu nhiều tội danh: gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định về giao thông đường bộ. Đặc biệt, nếu chứng minh được các đối tượng nhận thức rõ phía trước có lực lượng thi hành công vụ, vẫn cố tình lao xe với tốc độ cao, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, thì hoàn toàn có thể xử lý về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự”, luật sư Cường phân tích.

Với tội giết người, mức án có thể từ 12 năm tù đến tử hình, trong đó tình tiết phạm tội với người đang thi hành công vụ là tình tiết định khung tăng nặng. Ngoài ra, hành vi chống người thi hành công vụ có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 7 năm tù, còn tội gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý đến 7 năm tù tùy mức độ.

Luật sư cũng viện dẫn án lệ số 18/2018 và 47/2021 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, theo đó tội giết người là cấu thành hình thức, không đòi hỏi hậu quả chết người xảy ra. “Chỉ cần đối tượng đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể gây chết người mà vẫn thực hiện, thì đã có căn cứ xử lý về tội giết người”, luật sư Cường nhấn mạnh.