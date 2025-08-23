Ông Putin hé lộ 'lợi thế quân sự' của Nga liên quan tàu ngầm hạt nhân

Ngày 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các tàu ngầm hạt nhân của Nga có thể di chuyển bí mật dưới lớp băng Bắc Cực, đài RT đưa tin.

Phát biểu tại cuộc gặp với các chuyên gia ngành hạt nhân ở thị trấn Sarov (tỉnh Nizhny Novgorod, phía đông Moscow), ông Putin nhấn mạnh khu vực Bắc Cực giữ vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ của Nga.

“Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta lặn xuống dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi mọi hệ thống radar. Đây chính là lợi thế quân sự của chúng ta” - ông Putin nói.

Ông Putin cho biết nghiên cứu về Bắc Cực cũng “cực kỳ quan trọng” khi các tuyến hàng hải dần trở nên thông suốt do băng tan.

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky của Nga được chụp ngày 1-8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

“Đây là lợi thế cạnh tranh của chúng ta, vì nhiều quốc gia quan tâm đến việc khai thác các tuyến đường này” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Nhiều nước, trong đó có Nga và Mỹ, thời gian qua đều coi Bắc Cực là khu vực trọng yếu về an ninh và thương mại toàn cầu. Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Từ những năm 2000, Nga đã đóng tám tàu ngầm hạt nhân lớp Borei, với chiếc mới nhất là Knyaz Pozharsky hạ thủy năm ngoái. Hai chiếc khác đang được chế tạo.

Tháng trước, ông Putin cũng cho biết các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn tới 8.000 km.