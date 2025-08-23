Xe buýt chở khách du lịch Trung Quốc và Philippines gặp nạn ở Mỹ, nhiều người tử vong

Chiếc xe buýt chở 52 hành khách đang di chuyển về hướng Đông thì dường như bị mất lái trên đường Liên tiểu bang 90 gần lối ra Pembroke, cách Buffalo khoảng 40 km về phía Đông. Cảnh sát bang New York, ông James O’Callaghan cho biết chiếc xe đã đâm vào dải phân cách rồi lao xuống mương bên phải đường.

Ông O’Callaghan nói rằng “chiếc xe buýt đã bị lật” và hầu hết hành khách đều không thắt dây an toàn. Những người bên trong bị văng ra ngoài khi cửa sổ xe vỡ tan. “Có nhiều trường hợp tử vong, bao gồm cả trẻ em”, ông nói.

Số người tử vong hiện chưa được công bố. Các bệnh viện trong khu vực cho biết họ đã khám và điều trị cho hơn 40 người, với các thương tích từ chấn thương ở đầu đến gãy tay và chân.

Hiện trường vụ tai nạn

Hình ảnh từ những nhân chứng cho thấy chiếc xe buýt bị lật nghiêng gần đường, với các đội cứu hộ và trực thăng y tế đang đưa các nạn nhân đến bệnh viện. “Kính vỡ và đồ đạc của mọi người vương vãi khắp đường”, nhân chứng Powell Stephens đến từ Medina nói với tờ Buffalo News sau khi đi qua hiện trường, “Tất cả cửa sổ xe đều bị vỡ tan”.

Theo ông O’Callaghan, người lái xe buýt còn sống và khỏe mạnh. “Chúng tôi đang làm việc với ông ấy. Chúng tôi tin rằng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, và lý do tại sao xe buýt mất kiểm soát”, ông nói, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chiếc xe buýt du lịch đang trên đường từ Thác Niagara - thác nước nổi tiếng trên biên giới Mỹ-Canada, để trở về thành phố New York thì gặp nạn ở khu vực giữa Buffalo và Rochester. Ông O’Callaghan cho biết khách du lịch chủ yếu là người Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines.