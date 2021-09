Công an TP.HCM phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 03:00 AM (GMT+7)

Sau khi có kết quả giám định, Công an TP.HCM đã phục hồi việc xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

Tối 24-9, Công an TP HCM thông tin cơ quan này đã ra Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh theo đơn tố giác tội phạm của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

Thông báo của Công an TP HCM

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố ông Võ Hoàng Yên (SN 1975) có hành vi lừa đảo và lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được phát hiện vào năm 2021 tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Theo Công an TP HCM, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng gởi đơn đến Công an TP HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên do chưa có kết quả giám định nên ngày 18-7, Công an TP HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên vì chiếm đoạt của bà hơn 200 tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung và việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận cùng và một số hoạt động khác.

