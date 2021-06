Tin tức 24h qua: Đã xác định nhóm hacker tấn công báo điện tử VOV, bà Phương Hằng không liên quan

Thứ Hai, ngày 21/06/2021 20:14 PM (GMT+7)

Đã xác định nhóm hacker tấn công báo điện tử VOV, bà Phương Hằng không liên quan; Sinh con xong bỏ lại cống nước, người mẹ vào viện khám sau sinh... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đã xác định nhóm hacker tấn công báo điện tử VOV, bà Phương Hằng không liên quan

Ngày 21/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Trung tướng Tô Ân xô cho biết, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công Báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn. Sự việc xảy ra, dư luận xã hội cho rằng bà Phương Hằng thuê nhóm hacker tấn công vào Báo điện tử VOV. Tuy nhiên, đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Phương Hằng liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, từ tối 12/6, việc truy cập vào trang Vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12 giờ ngày 13/6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link vov.vn.

Đến ngày 15/6, Báo Pháp Luật TP HCM và Báo Thanh Niên cũng bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS). Hậu quả, việc truy cập vào 2 trang báo điện tử này bị gián đoạn.

Sinh con xong bỏ lại cống nước, người mẹ vào viện khám sau sinh

Sáng 21/6, một sản phụ đến bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang để thăm khám, điều trị sau sinh. Qua thăm khám, bác sỹ tra hỏi thì người phụ nữ này cho biết, mới sinh con và bỏ cháu bé lại cống thoát nước bên vệ đường.

Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh

Lãnh đạo thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho hay, qua miêu tả từ người mẹ, công an nhanh chóng xác định cháu bé bị bỏ lại tại khu vực cống thoát nước ở thị trấn Việt Lâm. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến hiện trường, cháu bé sơ sinh đã tử vong.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sản phụ không phải người địa phương. Lúc sản phụ đi qua địa bàn đã sinh con và bỏ cháu bé lại đây.

Bộ Y tế thông tin về 3 ca tử vong do liên quan đến COVID-19

Sáng 21/6, tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 67 là bệnh nhân 1152, nam, 75 tuổi, có địa chỉ tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.

Chiều 21/6, Bộ Y tế vừa công bố thêm 2 ca tử vong do liên quan đến COVID-19, cả 2 bệnh nhân đều là nữ.

Ca tử vong 68 là bệnh nhân 6891, nữ, 86 tuổi, địa chỉ: Việt Yên, Bắc Giang. Bệnh nhân tử vong ngày 20/6.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS), suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên nền bệnh nhân suy tim, lão suy.

Ca tử vong 69 là bệnh nhân 12007, nữ, 67 tuổi, địa chỉ Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân tử vong lúc 1h30p ngày 21/06.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do COVID-19 trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Đây là ca tử vong số 67, 68,69 do liên quan đến dịch COVID-19 tại Việt Nam và cũng là ca tử vong thứ 32, 33,34 trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Cán bộ phòng dịch COVID-19 bị người đàn ông đấm khi đi vận động F1 đi cách ly

Ngày 19/6, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang tổ chức thực hiện quyết định đưa anh K. (SN 1996, trú tại thôn Thắng Lợi, xã Mai Đình, hiện đang ở nhà bố mẹ vợ tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn) là F1 đi cách ly tập trung.

Hiện trường nơi Tưởng chống đối lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Anh Nguyễn Văn Tưởng (anh họ của K.) không nhất trí để tổ công tác đưa anh K. đi cách ly tập trung và có nhiều đòi hỏi vô lý. Dù đã được tuyên truyền, giải thích nhiều lần nhưng Nguyễn Văn Tưởng vẫn không đồng ý và có nhiều lời lẽ to tiếng.

Lực lượng có mặt tại hiện trường đã kiên trì vận động và gia đình Tưởng đã chấp hành. Tuy nhiên, Tưởng đã tiếp tục có những lời nói lăng mạ, xúc phạm và thách thức tổ công tác. Sau đó, Tưởng hùng hổ lấy xe máy để đưa anh K. đi, khi di chuyển được vài mét thì tổ công tác yêu cầu dừng xe.

Lúc này, Tưởng có hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm, dùng tay đấm vào mặt anh Đ.V.U - thành viên Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 xã Ngọc Sơn nhằm chống đối lại lực lượng đang thi hành công vụ. Công an huyện Hiệp Hòa kịp thời khống chế Tưởng, tiếp tục vận động và thực hiện việc đưa anh K. đi cách ly tập trung.

4 phường của TP Thủ Dầu Một, Bình Dương giãn cách xã hội theo chỉ thị 16

Ngày 21/6, Bộ Y tế công bố 267 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca lên cả nước lên đến 13483 ca nhiễm.

Tại Bình Dương, 4 phường ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 21/6.

Tại TPHCM, để triển khai tiêm 836.000 liều vắc xin trong vòng 5 ngày, ngành Y tế huy động hơn 5.000 nhân viên y tế từ hàng trăm đơn vị y tế công lập, tư nhân và của lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn TP; cùng với khoảng 4.000 sinh viên, thanh niên tình nguyện đã được tập huấn đầy đủ.

Từ đó, tổ chức 946 điểm tiêm chính thức tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế và các điểm tiêm lưu động; mỗi điểm tiêm dự kiến tiêm cho 200 người/ngày, tổng cộng tiêm cho 189.200 người/ngày.

