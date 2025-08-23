Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga, Hungary và Slovakia giận dữ

Theo tờ Guardian, cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một trạm bơm quan trọng trên đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nhiên liệu từ Nga đến châu Âu.

Theo Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi, trạm bơm bị tấn công mang tên Unecha, đặt ở khu vực Bryansk của Nga.

Tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz viết trên Telegram rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa Himars và máy bay không người lái trong cuộc tấn công.

Chính phủ Hungary và Slovakia - hai thành viên cuối cùng trong Liên minh châu Âu (EU) còn sử dụng dầu Nga - đã gửi văn bản lên Ủy ban châu Âu, cho hay nguồn cung dầu cho đất nước họ sẽ bị gián đoạn ít nhất 5 ngày do thiệt hại.

Một trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga sang châu Âu được cho là đã bị tấn công bởi phía Ukraine - Ảnh: MAXAR

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary Péter Szijjártó cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovakia Juraj Blanár cho biết trong một văn bản tuyên bố chung: "Một thực tế về mặt vật lý và địa lý là nếu không có đường ống này, việc cung cấp nhiên liệu an toàn cho các quốc gia của chúng tôi là điều không thể".

Cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra phản ứng giận dữ từ Budapest, nơi nhập khẩu hơn một nửa lượng dầu thô từ đường ống Druzhba.

Ông Szijjártó viết trên Facebook rằng họ đã bị tấn công lần thứ ba trong một thời gian ngắn, đồng thời cáo buộc: "Đây là một cuộc tấn công nữa vào an ninh năng lượng của đất nước chúng tôi. Một nỗ lực khác nhằm lôi kéo chúng tôi vào xung đột".

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trước đó đã từ chối tham gia cùng các đối tác EU trong việc hỗ trợ Kiev về chính trị, kinh tế và quân sự. Ông Orbán cũng là nhà lãnh đạo châu Âu hiếm hoi có chuyến thăm ngoại giao tới Moscow và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng là một trong những ngoại lệ ủng hộ Nga tại EU và cũng đã có chuyến công du Nga hồi tháng 5.

Đảng của ông Orbán hôm 22-8 cũng đăng tải một văn bản do ông viết nhằm lên án một cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào đường ống dẫn đầu Nga đến nước này, vốn xảy ra trước cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga.

“Hungary hỗ trợ Ukraine về điện và xăng dầu, đổi lại họ đánh bom đường ống cung cấp cho chúng tôi. Một hành động rất thiếu thiện chí! Chúng tôi chúc Tổng thống Donald Trump thành công trong nỗ lực theo đuổi hòa bình!” - ông Orbán viết.

Bên dưới dòng chữ của ông Orbán là một tin nhắn viết tay, rõ ràng do ông Donald Trump tự tay viết và ký : "Viktor - Tôi không thích nghe điều này - Tôi rất tức giận. Hãy nói với Slovakia nhé. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi - Donald."

Trong khi 25 quốc gia thành viên EU khác đã dừng mua dầu của Nga như một phần trong lệnh trừng phạt của khối sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hungary và Slovakia vẫn là những trường hợp ngoại lệ.

Ukraine đã nhiều lần tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga cùng nhiều mục tiêu khác; trong khi Moscow cũng thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khí đốt của Ukraine.

Đường ống Druzhba được lắp đặt từ thời Liên Xô cũ, bắt đầu từ Nga và vận chuyển dầu qua Belarus và Ukraine đến Slovakia và Hungary. Đây là lần thứ hai nguồn cung dầu này bị gián đoạn trong tuần.

Đường ống này cũng vận chuyển dầu từ Kazakhstan đến Đức nhưng Bộ Kinh tế Kazakhstan cho biết nguồn cung cấp dầu của Kazakhstan không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mới này.