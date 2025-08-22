Thứ trưởng Bộ Công an thăm cán bộ cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ A80

Chiều 22-8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến thăm, động viên Đại úy Lê Đình Công, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Đại úy Công bị hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao lao thẳng vào người gây thương tích trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự buổi hợp luyện A80 tối 21-8.

Tại phòng bệnh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên tinh thần Đại úy Lê Đình Công và gia đình.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công và gia đình. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Toàn thể lực lượng Công an cần học tập tấm gương sáng của đồng chí Công - luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, kể cả khi đối mặt với hiểm nguy, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn kiên trung bảo vệ Đảng và nhân dân; quyết tâm giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì bình yên của người dân” - Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nói.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, hỗ trợ tốt nhất cho Đại úy Lê Đình Công và gia đình trong quá trình điều trị để nhanh chóng ổn định sức khỏe, sớm trở lại công tác.

Như PLO đã đưa tin, tối 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam điều khiển xe máy, chở Nguyễn Văn Quân (cùng 18 tuổi) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát hiện hai người này có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn.

Tuy nhiên, hai thanh niên này không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Sự việc khiến làm Đại úy Công cùng hai thanh niên ngã ra đường.

Tổ công tác sau đó đã đưa Đại úy Công và hai thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng trong ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự với hai thanh niên này để điều tra về hành vi giết người.