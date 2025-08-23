Tổng thống Putin thấy "ánh sáng cuối đường hầm" trong quan hệ với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham quan một cuộc triển lãm trong chuyến thăm trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Nga tại Sarov, Vùng Nizhny Novgorod, Nga. Ảnh Reuters.

Phát biểu tại một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, ông Putin nhấn mạnh cuộc gặp với ông Trump tại Alaska tuần trước là “tốt đẹp, ý nghĩa và thẳng thắn”. Ông bày tỏ tin tưởng rằng “phẩm chất lãnh đạo của Tổng thống Trump là sự đảm bảo chắc chắn để quan hệ được khôi phục”. “Với sự xuất hiện của Tổng thống Trump, tôi tin rằng ánh sáng cuối đường hầm đang le lói”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ hai bên đang thảo luận các dự án hợp tác lớn tại Bắc Cực, nhưng không nêu chi tiết.

Cả Nga và Mỹ đều cho biết họ nhìn thấy những cơ hội kinh tế to lớn nếu có thể bình thường hóa quan hệ sau khi quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh vì cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 22/8 bày tỏ không hài lòng về cuộc tấn công của Nga vào một nhà máy của Mỹ ở Ukraine trong tuần này, gây ra một vụ hỏa hoạn khiến một số nhân viên của nhà máy bị thương. Ông cũng thất vọng đối với Moscow vì không có tiến triển nào trong việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong hai tuần qua, bất chấp cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga tại Alaska.

Ông cảnh báo sẽ đưa ra “một quyết định rất quan trọng”, bao gồm khả năng áp thuế quan hoặc lệnh trừng phạt mới, nếu Moscow không thể hiện thiện chí.

Ngoài ra, ông Trump cho biết ông đang xúc tiến sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau các cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Washington. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định hiện “không có chương trình nghị sự nào” cho hội nghị thượng đỉnh Putin – Zelensky, đồng thời cáo buộc Kiev thiếu linh hoạt trong đàm phán.

Phát biểu với chương trình “Gặp gỡ báo chí cùng Kristen Welker” của đài NBC, ông Lavrov cho biết ông Putin đã nói rõ rằng ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine để thảo luận về một thỏa thuận khả thi nhằm chấm dứt chiến tranh, với điều kiện là có một chương trình nghị sự phù hợp cho một cuộc gặp như vậy, điều mà ông cho là hiện tại vẫn chưa có.

Theo Reuters, Nga vẫn giữ các yêu cầu lâu nay: Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, chấp nhận trung lập, ngăn quân đội phương Tây hiện diện và từ bỏ toàn bộ vùng Donbas. Moscow cũng đề xuất đóng băng tiền tuyến hiện tại và chỉ sẵn sàng trả lại một số khu vực nhỏ.

Tổng thống Zelensky khẳng định Điện Kremlin đang tìm cách ngăn chặn khả năng đối thoại trực tiếp và kêu gọi các đồng minh phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt mới nếu Nga không chứng tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh.