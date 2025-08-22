Tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giết người với 2 thanh niên lao xe vào cảnh sát cơ động

Ngày 22-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự hai thanh niên lao xe vào cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 về hành vi giết người.

Hai người bị tạm giữ gồm Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, thường trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007, thường trú tại thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội).

Hình ảnh ghi lại sự việc tại hiện trường tối 21-8. Ảnh: Cắt từ clip

Như PLO đã đưa tin, tối 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam điều khiển xe máy, chở Nguyễn Văn Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

‎Thời điểm này, các lực lượng Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phát hiện 2 người này có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 2 thanh niên này không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP, khiến làm Đại úy Công ngã ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 thanh niên này và đưa Đại úy Công cùng 2 thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.