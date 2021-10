24 giờ phối hợp truy bắt sát nhân máu lạnh

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 07:30 AM (GMT+7)

Vượt quãng đường hơn 500km từ Lai Châu về Hà Nội truy tìm hung thủ giết người, cướp tài sản, các chiến sỹ Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã nhận được sự trợ giúp tích cực của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội. Dù đối tượng rất gian manh xảo quyệt nhưng không thoát được tấm lưới bủa vây của các lực lượng truy bắt...

Hùa Văn Sinh tại thời điểm bị bắt giữ Vụ án mạng cuối năm

Ngày cuối cùng của năm 2020, ông Giàng A Dơ đến CAH Than Uyên (tỉnh Lai Châu) trình báo về việc con rể là anh Má A Vềnh (SN 1998, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Than Uyên) mang theo 14 triệu đồng đi mua lợn trong huyện và đã mất liên lạc. Ngay sau đó, CAH Than Uyên đã phát đi thông báo tìm người mất tích, đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phối hợp với công an xã, thị trấn cùng gia đình ông Dơ đi tìm.

Ngày 3-1, một nhóm người đã phát hiện xe máy và thi thể nạn nhân Má A Vềnh tại khu đồi thuộc bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên. Qua khám nghiệm phát hiện nạn nhân bị một vết cắt làm đứt tĩnh mạch cổ, một vết thương nặng khác ở bên phải đầu làm vỡ hộp sọ. Những vết thương này cho thấy hung thủ gây án rất tàn ác, quyết tâm truy sát nạn nhân đến cùng. Số tiền 14 triệu đồng anh Vềnh mang theo người cùng chiếc điện thoại cũng biến mất. Qua những dấu vết để lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đánh giá đây là một vụ giết người cướp tài sản nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Tích cực truy tìm kẻ thủ ác

Thông tin về vụ án mạng lan ra toàn tỉnh Lai Châu, đâu đâu người dân cũng bàn tán và rồi nảy sinh tâm lý hoang mang, lo sợ. Thiếu tá Vũ Tuấn Dũng - Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu cho hay, địa bàn nơi xảy ra vụ án nằm giáp ranh giữa các huyện Tân Uyên, Than Uyên (tỉnh Lai Châu) và Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La). Đây là nơi ít người dân qua lại, sinh sống nên gần như không có nhân chứng, việc thu thập chứng cứ liên quan cũng gặp nhiều khó khăn.

Không quản ngại vất vả, các điều tra viên của Công an tỉnh Lai Châu đã kiên trì mở rộng hiện trường vụ án và đã thu giữ được một con dao, một đoạn gậy bằng gỗ dính máu cùng chiếc khẩu trang nghi vấn của hung thủ để lại. Những tang vật này rất phù hợp với vết thương trên người của nạn nhân. Kết quả pháp y tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do 2 loại hung khí gây ra đã đặt các điều tra viên trước câu hỏi: Liệu chỉ có 1 hay nhiều đối tượng đã tham gia vào vụ án này? Nếu đây là một vụ án giết người cướp tài sản thì tại sao chiếc xe máy, thứ tài sản rất có giá trị lại còn nguyên? Ban chuyên án đã huy động gần 200 CBCS của 4 đơn vị gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, CAH Than Uyên, CAH Tân Uyên chia thành 12 tổ công tác tỏa đi nhiều hướng để tìm manh mối.

Nếu như hoạt động truy xét tội phạm tại các đô thị có phần thuận lợi khi có sự hỗ trợ của nhân chứng, hệ thống camera, thì tại vùng núi cao việc này còn rất khó khăn. Đó là chưa kể đến việc phong tục, tập quán, hiểu biết của đồng bào dân tộc còn nhiều hạn chế. Các trinh sát đã tập trung vào mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt những người đã liên hệ với anh Vềnh trước khi mất tích, đồng thời rà soát tất cả những đối tượng đã có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Thời điểm này, Phòng Kỹ thuật hình sự đã có thông tin ADN về vết máu thu tại hiện trường, nhưng đang tiếc là tất cả đều của nạn nhân.

Theo thông tin của chính quyền, anh Vềnh rất hạnh phúc với vợ và 2 con nhỏ. Trong ngày mất tích, gia đình không biết địa chỉ cụ thể nơi đi. Chiếc điện thoại có thể xác định những người đã liên lạc với anh trước khi bị sát hại cũng đã biến mất nên gần như không còn manh mối nào đáng kể. Khi đã bình tâm lại trước cái chết của chồng, vợ nạn nhân cung cấp một thông tin đáng quý. Đó là anh Vềnh trước đó có nói là đi mua lợn của một người tên Vinh hoặc Sinh ở huyện Than Uyên. Từ chi tiết quan trọng này, các trinh sát đã rà soát lại toàn bộ những người dân tên Vinh hoặc Sinh có nuôi lợn để bán. Đây chính là lẫy chốt mở cánh cửa vụ án sau nhiều ngày bế tắc.

Con dao và chiếc khẩu trang thu giữ tại hiện trường

Lưới trời lồng lộng

Qua phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chuyên án thu được thông tin, khoảng 12h ngày 30-12-2020, tại khu vực ngã 3 giao Quốc lộ 32 với đường đi xã Mường Mít (huyện Than Uyên) có một người đàn ông mặc áo khoác màu đỏ, đội mũ bảo hiểm (loại nửa đầu) màu đỏ, bịt khẩu trang đen, có thể làm nghề chuyển phát nhanh, đã nói chuyện với nạn nhân. Sau đó anh Vềnh đi về hướng xã Mường Mít và người mặc áo màu đỏ điều khiển xe máy Yamaha đi phía sau.

Tiến hành sàng lọc, Ban chuyên án đã dựng khoảng 100 đối tượng nghi vấn và thấy nổi lên Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại huyện Than Uyên). Đây là đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, thời gian gần đây làm nghề chuyển phát nhanh tại Hà Nội và có chiếc xe Yamaha như nhân chứng miêu tả. Tuy nhiên, khi đến nhà thì Sinh và vợ không có mặt tại nơi cư trú.

Nhận được thông tin cần phối hợp truy bắt đối tượng từ Công an tỉnh Lai Châu, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng CSHS CATP Hà Nội và Phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu truy tìm đối tượng trên địa bàn Thủ đô. Do từng có thời gian làm công việc “shipper” tại Hà Nội nên Hù Văn Sinh rất thông thạo các ngõ ngách, trong khi những CBCS từ miền núi xuống thì lại khác. “Chúng tôi thật sự may mắn khi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Cục CSHS cũng như Phòng CSHS CATP Hà Nội. Không dưới 2 lần, khi lực lượng truy bắt có thông tin nơi Sinh có mặt nhưng khi đến nơi đối tượng lại di chuyển bằng xe máy sang địa bàn khác” - các trinh sát Công an tỉnh Lai Châu nói.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, trưa 4-1-2021, lực lượng phối thuộc đã bắt giữ được Hù Văn Sinh trên địa bàn quận Long Biên. Tại cơ quan công an, bước đầu Sinh khai nhận, do nghiện ma túy nhưng không có tiền nên đã lập kế hoạch giết người cướp tài sản. Nạn nhân gã nhắm đến là anh Má A Vềnh bởi trước đó gã đã từng môi giới cho anh mua lợn. Trưa 30-12, Sinh gọi điện thoại cho nạn nhân nói có lợn cần bán.

Tin lời, anh Vềnh đã đi theo Sinh. Khi đi đến khu vực đồi thuộc bản Lằn Giằng, thấy nạn nhân không để ý, Sinh nhặt khúc gỗ ven đường đập mạnh vào gáy. Thấy anh Vềnh ngã xuống, đối tượng liền rút con dao thủ sẵn trong người để hạ sát rồi kéo vào rãnh sâu lấy lá cây rừng che phủ. Sau đó, Sinh lục lấy toàn bộ số tiền của anh Vềnh, vứt điện thoại của nạn nhân và về nhà cùng vợ trốn xuống Hà Nội.

Ngày 2-7, TAND tỉnh Lai Châu mở phiên tòa hình sự công khai xét xử bị cáo Hù Văn Sinh về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” quy định tại Điều 123 và Điều 168 Bộ Luật hình sự năm 2015. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Hù Văn Sinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang lo sợ cho nhân dân địa phương. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo ở mức án nghiêm khắc là cần thiết. Hội đồng xét xử đã tuyên Hù Văn Sinh 4 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt chung Sinh phải chịu là tử hình.

Phiên tòa xét xử Hùa Văn Sinh

Khi đã bình tâm lại trước cái chết của chồng, vợ nạn nhân cung cấp một thông tin đáng quý. Đó là anh Vềnh trước đó có nói là đi mua lợn của một người tên Vinh hoặc Sinh ở huyện Than Uyên. Từ chi tiết quan trọng này, các trinh sát đã rà soát lại toàn bộ những người dân tên Vinh hoặc Sinh có nuôi lợn để bán. Đây chính là lẫy chốt mở cánh cửa vụ án sau nhiều ngày bế tắc.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/24-gio-phoi-hop-truy-bat-sat-nhan-mau-lanh-post482224.antdNguồn: https://anninhthudo.vn/24-gio-phoi-hop-truy-bat-sat-nhan-mau-lanh-post482224.antd