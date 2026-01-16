Những ai phải làm lại căn cước công dân năm 2026?

Luật Căn cước 2023 quy định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước để làm rõ tuổi đổi CCCD năm 2026 người dân cần lưu ý. Theo đó, đến năm 2026, CCCD sẽ hết hạn khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Ngoài ra, tại Luật Căn cước 2023 cũng quy định về các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước để làm rõ tuổi đổi CCCD năm 2026. Theo đó, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Như vậy, từ năm 2026, những người phải đổi căn cước công dân bao gồm:

Sử dụng Căn cước công dân hết hạn là một trong những hành vi không thực hiện đúng quy định về đổi thẻ Căn cước công dân. Ảnh minh họa

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi);

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi);

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi);

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi).

Lưu ý với trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Cầm cố, cho thuê thẻ căn cước công dân bị phạt đến 10 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Đáng chú ý, tại Nghị định 282 quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước.

Cụ thể, Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại giả; sử dụng thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước đã hết giá trị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật;

- Cầm cố, nhận cầm cố thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại;

- Thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định này, các hành vi sử dụng thẻ căn cước công dân giả, thẻ căn cước giả, cầm cố và nhận cầm cố, thuê, cho thuê thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức mức phạt ở mức gấp đôi cá nhân.

Cũng tại Nghị định 282 quy định, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi "Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, căn cước điện tử, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này."