Khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đang đến gần, những câu hỏi liên quan đến lịch thời gian lại nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, vấn đề “Năm 2026 có bao nhiêu ngày, có phải là năm nhuận hay không?” là thắc mắc phổ biến của không ít người. Việc hiểu rõ đặc điểm của năm 2026 không chỉ giúp thuận tiện hơn trong sắp xếp công việc, học tập mà còn giúp nhiều gia đình chủ động chuẩn bị cho các kế hoạch quan trọng, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2026 có bao nhiêu ngày?

Theo lịch dương, năm 2026 là một năm thông thường, không phải năm nhuận, do đó tổng cộng 365 ngày.

Theo quy ước chung của lịch dương, một năm bình thường có 365 ngày. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian để Trái đất hoàn thành một vòng chuyển động quanh Mặt trời không tròn 365 ngày mà kéo dài khoảng 365,25 ngày. Phần chênh lệch 0,25 ngày mỗi năm này nếu tích lũy lâu dài sẽ khiến lịch bị lệch dần so với chu kỳ vận động tự nhiên của Trái đất.

Để giải quyết sự sai lệch đó, con người đã xây dựng quy tắc năm nhuận. Theo đó, cứ sau mỗi 4 năm sẽ bổ sung thêm một ngày vào tháng 2, tạo thành ngày 29/2. Những năm có ngày 29/2 được gọi là năm nhuận Dương lịch.

Cách xác định năm nhuận Dương lịch nhìn chung khá đơn giản. Một năm sẽ được coi là năm nhuận nếu chia hết cho 4. Tuy nhiên, với những năm tròn thế kỷ (chia hết cho 100), điều kiện sẽ khắt khe hơn, các năm này chỉ được coi là năm nhuận nếu đồng thời chia hết cho 400.

Áp dụng quy tắc trên vào năm 2026, có thể thấy 2026 chia cho 4 dư 2, tức là không chia hết cho 4. Như vậy, ngay từ điều kiện cơ bản, năm 2026 đã không đủ tiêu chí để trở thành năm nhuận Dương lịch. Do đó, tháng 2 năm 2026 chỉ có 28 ngày như các năm thông thường khác, và cả năm sẽ có tổng cộng 365 ngày.

Năm 2026 là một năm thông thường với tổng cộng 365 ngày. (Ảnh: Canva)

Năm 2026 có phải là năm nhuận Âm lịch?

Theo Âm lịch, năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 17/2/2026 đến ngày 5/2/2027 theo Dương lịch. Xét theo ngũ hành, năm 2026 thuộc mệnh Thủy, cụ thể là Thiên Hà Thủy, mang hình tượng “nước trên trời”.

Nếu như Dương lịch dựa trên chu kỳ vận động của Trái đất quanh Mặt trời thì Âm lịch lại được xây dựng dựa trên chu kỳ chuyển động của Mặt trăng. Chính vì vậy, cách xác định năm nhuận trong Âm lịch phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là việc xác định tháng nhuận.

Theo quan sát và tính toán của người xưa, một chu kỳ Mặt trăng kéo dài khoảng 19 năm. Trong chu kỳ 19 năm này sẽ xuất hiện 7 năm nhuận Âm lịch, tức là 7 năm có thêm một tháng so với các năm còn lại. Tháng nhuận trong Âm lịch không có tên gọi riêng mà sẽ trùng tên với một trong 12 tháng chính. Ví dụ, nếu là năm nhuận tháng 7 thì trong năm đó sẽ có hai tháng 7 Âm lịch.

Theo quy ước, trong chu kỳ 19 năm, các tháng nhuận sẽ rơi vào các năm thứ 3, 6, 9, 11, 14, 17 và 19. Để xác định một năm Dương lịch có phải là năm nhuận Âm lịch hay không, người ta lấy năm đó chia cho 19. Nếu phép chia cho số dư là 0 hoặc rơi vào các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó được xem là năm nhuận Âm lịch.

Áp dụng cách tính này cho năm 2026, ta có: 2026 chia cho 19 dư 12. Số dư 12 không thuộc nhóm các giá trị được xác định là năm nhuận Âm lịch. Vì vậy, có thể khẳng định rằng năm Bính Ngọ 2026 không phải là năm nhuận theo Âm lịch và trong năm này sẽ không có tháng nhuận.

Năm Bính Ngọ 2026 không phải là năm nhuận theo Âm lịch.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Tết Nguyên đán được xác định dựa trên chu kỳ vận động của Mặt trăng và luôn rơi vào ngày mùng 1 tháng Giêng Âm lịch hằng năm.

Theo Lịch Vạn niên năm 2026, các mốc thời gian quan trọng của Tết Nguyên đán Bính Ngọ được xác định như sau:

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ Hai, ngày 16/02/2026 Dương lịch

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ Ba, ngày 17/02/2026 Dương lịch

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ Tư, ngày 18/02/2026 Dương lịch

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ Năm, ngày 19/02/2026 Dương lịch

Tính từ thời điểm hiện tại, còn 49 ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời khắc được mong chờ nhất trong năm của người Việt.

Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên đán không đơn thuần chỉ là sự khởi đầu của một năm mới theo Âm lịch mà còn là lễ hội truyền thống lớn nhất và quan trọng nhất. Đây là dịp để gia đình sum họp, để những người con xa quê dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng trở về nhà, cùng quây quần bên mâm cơm tất niên, tiễn năm cũ và đón chào một năm mới với nhiều hy vọng, bình an và may mắn.