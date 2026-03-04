Ngày đầu tiên của tân binh ở Vùng 3 Hải quân

Công tác tiếp nhận tân binh được tiến hành chu đáo, trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị công phu của các đơn vị.

Trước đó, Vùng 3 Hải quân đã hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương trong công tác giao, nhận quân; phân công cán bộ phụ trách từng khu vực.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, chủ động hoàn tất công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện.

Cảnh quan doanh trại được củng cố theo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp", tạo môi trường chính quy, nền nếp để mỗi tân binh khi đặt chân về đơn vị đều cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi.

Ngay sau khi tiếp nhận, chỉ huy các đơn vị đã trực tiếp gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh gia đình các tân bình.

Sau đó, định hướng tư tưởng, phổ biến quy định trong môi trường quân ngũ. Đồng thời, hướng dẫn một số nội dung như sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, hoạt động tăng gia sản xuất.

Song song đó, động viên, khích lệ các tân binh nhanh chóng hòa nhập với tập thể đơn vị.

Việc tổ chức tiếp nhận tân binh chặt chẽ, khoa học là tiền đề quan trọng để Tiểu đoàn 355 và Tiểu đoàn 355B bước vào mùa huấn luyện năm 2026 với khí thế mới, quyết tâm cao. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tặng hoa cho các tân binh.

Tân binh ở Vùng 3 Hải quân tập gấp xếp nội vụ cá nhân ngay trong ngày đầu tiên đến đơn vị.

Tân binh nhanh chóng thuần thục kỹ năng gấp xếp nội vụ cá nhân trong môi trường quân đội.

Ngay trong ngày đầu tiên nhập ngũ, các tân binh tăng gia sản xuất tại đơn vị.