Đối tượng nào nhận 2 khoản quà Tết Nguyên đán 2026 của Nhà nước và địa phương?

Người dân được nhận những khoản quà Tết 2026 nào, đối tượng nào được nhận?

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

Đối tượng Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồi côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 2 mức quà thì chỉ nhận 1 suất quà.

Chính sách tặng quà Tết Nguyên đán năm 2026 đối với người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về người có công với cách mạng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026. Điều này đồng nghĩa các đối tượng trên ngoài nhận phần quà 400.000 đồng Tết Nguyên đán 2026 theo nghị quyết của Chính phủ, thì vẫn có chế độ riêng thực hiện theo quy định hiện hành.

Mới đây, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà cho người có công với cách mạng. Ảnh: CP

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1654/TTr-TTg ngày 31/12/2025. Theo đó, việc tặng quà được triển khai với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng, áp dụng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Mức quà Tết 2026 từ 300.000 tới 600.000 đồng, áp dụng tùy thuộc đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Kinh phí tặng quà Tết 2026 được lấy từ ngân sách Nhà nước năm 2026.

Ngoài mức quà Tết cho người có công năm 2026, thì nhiều ban, ngành cũng tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động. Trước đó, từ tháng 12/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động. Theo Kế hoạch số 34 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt cùng 300.000 đồng quà Tết.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là những nơi có đông công nhân, điều kiện làm việc khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Những trường hợp người lao động được xem xét hỗ trợ gồm: Người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp; công nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, biến động kinh tế, hoặc làm việc ở vùng sâu, vùng xa; người làm trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp có thành tích sản xuất, kinh doanh nổi bật, nhưng có đông công nhân gặp khó khăn.

Theo kế hoạch, mỗi người lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tổng cộng 1,3 triệu đồng, gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà Tết hiện vật. Ngân sách thực hiện tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động được trích từ Quỹ Công đoàn.

Quà Tết 2026 của địa phương

Nhiều địa phương cũng lên kế hoạch chăm lo Tết, tặng quà Tết 2026 cho người có công, đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, theo đó, mức tặng quà Tết thấp nhất từ 200.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, cao nhất là 6,5 triệu đồng, tùy đối tượng, (trong đó 5 triệu đồng tiền mặt, còn lại là quà). Ngoài các đối tượng người có công, người bảo trợ, tỉnh còn tặng quà cho: Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Nhà giáo nhân dân; hộ gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ ở vùng đặc biệt khó khăn, đảo Trường Sa, Nhà Dàn DK1; Đảng viên đủ 60 tuổi đảng trở lên;…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng tặng quà Tết cho công nhân, người lao động Nghệ An. Ảnh: Quang Đại

Mới đây, UBND TP.Hà Nội cũng ban hành kế hoạch tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 với tổng số 1.165.878 suất quà, với tổng kinh phí là 574.423.500.000 đồng tới các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, việc tặng quà hướng tới các đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công; người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu và các đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước ban hành chính sách tặng quà Tết 2026 cho đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ, người yếu thế… Các đối tượng được nhận quà Tết của Nhà nước vẫn được nhận quà Tết của địa phương nếu thuộc diện đối tượng được tặng quà.