Hình ảnh mới nhất tại 7 căn cứ Mỹ ở Trung Đông bị Iran oanh tạc

Tờ New York Times đưa tin này sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh và video từ khu vực đó.

Tờ báo này cho rằng Iran đang tìm cách phá vỡ khả năng liên lạc và phối hợp của quân đội Mỹ.

Theo lời ông, những vật thể sau đây đã bị va chạm:

• Tại Bahrain có mái vòm radar của trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama, trung tâm chính để điều phối các hoạt động hải quân của Mỹ ở Trung Đông.

Trung tâm liên lạc vệ tinh tại Căn cứ Mỹ tại Bahrain.

• Tại Qatar, một chiếc lều và các ăng-ten vệ tinh được dựng lên tại Căn cứ Không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Căn cứ không quân Al Udeid.

• Tại Kuwait, ba mái vòm radar tại Trại Arifjan bị hư hại hoặc phá hủy, và ít nhất tám tòa nhà hoặc công trình nằm gần cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc vệ tinh bị hư hại hoặc phá hủy tại Căn cứ Không quân Ali al-Salem.

• Tại Ả Rập Xê Út - một tòa nhà nằm cạnh mái vòm radar tại Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan.

• Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, một số công trình tại căn cứ quân sự gần Al Ruwais, gần hệ thống radar AN/TPY-2 được sử dụng để phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo; các tòa nhà và lều trại san sát nhau, cách căn cứ không quân Al Dhafra 160 km về phía đông.

Ngoài ra, các căn cứ quân sự khác của Mỹ ở Dubai, Iraq, Kuwait và Jordan cũng bị tấn công, nhưng chúng không nằm gần các hệ thống thông tin liên lạc hoặc radar.

Iran tự nhận đã phá hủy một hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 Block 5 ở Qatar. Đây là một hệ thống radar có tầm quan trọng chiến lược, trị giá hơn một tỷ USD. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chắc chắn nào về tuyên bố của Tehran. Bộ Quốc phòng Qatar cho biết radar AN/FPS-132 quả thực là mục tiêu của một trong những cuộc tấn công của Iran, nhưng không bình luận về kết quả của cuộc tấn công đó.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công hơn chục tàu chở dầu ở eo biển Hormuz sau khi cấm hoạt động vận chuyển hàng hải .