Qatar đã bắn trả Iran, ​​Ả Rập Saudi cũng có thể sớm "ra tay", điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với Tehran?

Máy bay Mirage 2000 và Rafale của Không quân Qatar, bay cùng F-15E của Không quân Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Defence Express, Qatar đã tiến hành không kích các mục tiêu của Iran để đáp trả những đòn tấn công của Tehran vào cơ sở hạ tầng dân sự của mình. Trong khi đó, Ả Rập Saudi được cho là đang chuẩn bị tham gia các chiến dịch nhắm vào các cơ sở của Iran. Truyền thông Israel, trong đó có The Times of Israel, liên tục cập nhật các diễn biến này.

Xét về mặt phân tích, quyết định đáp trả của những quốc gia trên là điều có thể dự đoán được trước quy mô và cường độ các cuộc tấn công từ Iran. Các đánh giá trước đó cũng đã đề cập tới sức mạnh tổng thể của không quân các nước Arab vùng Vịnh trong bối cảnh này.

Các cuộc không kích của Qatar và có thể cả Ả Rập Saudi trong tình hình hiện nay mang tính chất trả đũa, sau khi Iran tiến hành các đợt tấn công dày đặc và kéo dài trong khu vực.

Tính đến sáng 3/3, Qatar cho biết đã đánh chặn 98/101 tên lửa đạn đạo, 3/3 tên lửa hành trình và 24/39 máy bay không người lái. Nước này cũng tuyên bố bắn rơi hai tiêm kích Su-24 của Iran.

Ả Rập Saudi chưa công bố số liệu chính thức về khả năng đánh chặn. Tuy nhiên, các cơ sở của nước này, bao gồm hạ tầng dầu mỏ trọng yếu, được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Một trong những mối lo lớn nhất của các quốc gia trong khu vực là nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn. Chỉ trong hai ngày đầu, các nước được cho là đã bắn hạ khoảng 400 tên lửa đạn đạo, gây áp lực lớn lên kho dự trữ tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot MIM-104. Đồng thời, các cuộc tấn công bằng UAV, đặc biệt là dòng Shahed, tiếp tục cho thấy mối đe dọa dai dẳng. Tình hình càng phức tạp khi Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.

Lực lượng mà Qatar và đặc biệt là Ả Rập Saudi có thể triển khai được đánh giá đủ sức đẩy nhanh đáng kể các nỗ lực làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.

Hai quốc gia này sở hữu lực lượng không quân lớn và hiện đại nhất vùng Vịnh. Qatar có thể triển khai 22 tiêm kích Eurofighter Typhoon, 40 F-15QA và 36 Rafale. Trong khi đó, Ả Rập Saudi vận hành 68 F-15C/D, 149 F-15S/SR/SA, 71 Eurofighter Typhoon và 77 Tornado.

Tổng cộng, hai nước có khoảng 457 máy bay chiến đấu và tiêm kích – cường kích đa năng. Quy mô lực lượng này không thua kém đáng kể so với sức mạnh không quân mà Israel và Mỹ đang sử dụng trong các chiến dịch hiện tại.

Việc bổ sung thêm lực lượng từ Qatar và Ả Rập Saudi có thể làm tăng tốc độ các chiến dịch nhằm vào Iran. Tuy nhiên, mở rộng quy mô như vậy đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa 4 lực lượng không quân quốc gia để tránh rủi ro tác chiến.

Lo ngại này không phải không có cơ sở. Phòng không Kuwait gần đây đã gây ra một trong những vụ “bắn nhầm đồng minh” đắt giá nhất lịch sử hiện đại khi bắn rơi 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ chỉ trong một ngày.

Năng lực tấn công chủ lực của Qatar và Ả Rập Saudi nhiều khả năng sẽ tập trung vào các dòng F-15QA và F-15S/SR/SA. Đây là các biến thể tiên tiến của F-15E Strike Eagle, trong đó phiên bản của Qatar và một số biến thể của Ả Rập Saudi được đánh giá tiệm cận năng lực của F-15EX Eagle II.

Các máy bay này được cho là hoàn toàn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, đánh vào mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Iran bằng vũ khí chính xác cao, theo Defence Express.