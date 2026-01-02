Từ 1/1/2026, người lao động có thể vay 200 triệu đồng trong trường hợp nào?
Theo Nghị định 338/2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc được hưởng chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Mức vay tối đa đối với người lao động từ 1/1/2026 là 200 triệu đồng, gấp đôi hạn mức cho vay tối đa so với quy định hiện hành.
